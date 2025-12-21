Małgorzata Rozenek-Majdan ozdobiła dom na święta. Co za luksus!

Małgorzata Rozenek-Majdan (47 l.) jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Lata mijają, a jej popularność tylko wzrasta, co przenosi się również na zarobki. Gosia lubi otaczać się luksusem. Niedawno wraz z rodziną przeprowadziła się do przestronnej wilii na warszawskim Wilanowie. Wnętrza pięknej posiadłości chętnie pokazuje na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 1,5 miliona osób.

Gwiazda TVN-u już od początku grudnia czuje klimat świąt. Zdjęła halloweenowe ozdoby i wyciągnęła choiny. W domu Małgorzaty Rozenek-Majdan nie ma jednak miejsca na przypadek i spontaniczność. Wszystko jest doskonale przemyślane, a świąteczny wystrój w dom zachwyca elegancją, dbałością o detale i wyczuciem stylu.

Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała wnętrze swojej posiadłości

Ukochana Radosława Majdana, jak to ma w zwyczaju, wszystko dobrze udokumentowała i wrzuciła na Instagram. Trzeba przyznać, że całość robi ogromne wrażenie. Gości przed wejściem witają dwie figury dziadków do orzechów, a na drzwiach wisi wieniec z choiny przyozdobiony czerwonymi elementami i złotymi dzwoneczkami.

Zielone gałęzie i głębokie odzienie czerwieni dominują również w środku. Poręcz przy schodach została ozdobiona efektowną girlandą ze świerkowych gałęzi. Z kolei na stołach i komodach stoją stroiki z gałązek iglastych, czerwonych jagód i świec. Przy kominku znalazło się miejsce na figury sarenek. Dekoracje są dopracowane, ale nie przytłaczające - wszystko tworzy spójną, harmonijną całość.

Najważniejsza jest jednak choinka, która znajduje się w centrum salonu. Świąteczne drzewko jest bogato ozdobione bańkami, których kolorystyka współgra z resztą ozdób, a delikatne światełka w ciepłym kolorze pięknie rozświetlają wnętrze pokoju.

