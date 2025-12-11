Viki Gabor pokazała swój nowy dom. 18-latka nie oszczędzała na wystroju. Nawet tapeta jest luksusowa!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2025-12-11 13:01

Viki Gabor z przytupem weszła w dorosłość. Młoda piosenkarka wyprowadziła się z rodzinnego domu i zamieszkała w Warszawie. Zamiast przestronnego apartamentu w centrum wybrała lokum w spokojniejszej okolicy. W programie "Dzień Dobry TVN" pokazała, jak urządziła swoje pierwsze gniazdko. Nie oszczędzała na niczym!

Viki Gabor dorastała na oczach widzów. Dziś żyje samodzielnie

Polska usłyszała o Viki Gabor (18 l.) w 2019 roku, gdy zachwyciła swoim głosem w "The Voice Kids". Miała wtedy zaledwie 12 lat. Dotarła do ścisłego finału i chociaż ostatecznie zajęła drugie miejsce, to właśnie ona zrobiła największą karierę po programie.

W tym samym roku zwyciężyła w siedemnastej edycji Konkursu Piosenki Eurowizji Junior. I powtórzyła sukces Roxie Węgiel. Kilka miesięcy później razem z Kayah nagrały utwór "Ramię w ramię", który od razu stał się wielkim przebojem. Młoda piosenkarka ciągle rozwija swoją karierę i wydała już cztery albumy studyjne.

Młodziutka piosenkarka dosłownie dorastała na oczach całej Polski i w ostatnim czasie zmieniły wizerunek na dojrzalszy. Viki Gbor jest szczególnie fanką mocnego makijażu. Jej zamiłowanie do wyraźnie zarysowanych ust oraz oczu już wiele razy wywoływało kontrowersje.

Viki Gabor pokazała swój pierwszy dom. Zdecydowanie nie oszczędzała!

Viki Gabor skupia się na rozwoju kariery. Z tego powodu wyprowadziła się z rodzinnego domu i przeprowadziła się do Warszawy. Nie zdecydowała się jednak na zamieszkanie w centrum stolicy. Zamiast przestronnego apartamentu wybrała własny dom. Nowe lokum 18-latki znajduje się w spokojniejszej okolicy.

Mimo młodego wieku Viki może pochwalić się sporym majątkiem, dlatego miała sporo środków, by urządzić dom po swojemu. Luksusowe wnętrza pokazała w programie "Dzień Dobry TVN". Dom gwiazdy urządzony jest bardzo nowocześnie.

Zdecydowanie nie oszczędzała podczas urządzania własnego gniazdka. W kuchni na jednej ze ścian lśni granit brazylijski. W rozmowie z Mateuszem Hładkim stwierdziła, że zdecydowała się na taką "ozdobę", bo uwielbia Brazylię. Luksusowe dodatki widoczne są w całym jej domu. W salonie na ścianie położyła tapetę od... Dolce & Gabbana! Z kolei na piętro wchodzi się po transparentnych schodach. 

Młodziutka gwiazdka mieszka w domu sama, ale nie może narzekać na brak towarzystwa.

Czuję się dorosłą osobą, bo mieszkam sama i podejmuję decyzje, ale tak naprawdę codziennie ktoś do mnie wpada, czasami nawet nie mam time alone. [...] Moi rodzice mają fajne podejście. Nic nigdy w życiu złego nie zrobiłam, mają zaufanie, bo jestem dobrym dzieciakiem - powiedziała w "DDTVN".

