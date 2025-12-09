Viki Gabor PSIOCZY na Roxie Węgiel (?) i Eurowizję Junior. Wiemy, co znowu jej nie pasuje

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2025-12-09 12:12

Viki Gabor znów daje o sobie znać, udzielając rozmaitych wywiadów. Pojawiła się między innymi u Żurnalisty, gdzie poruszyła wiele ciekawych tematów. Większość czasu poświęciła jednak na... narzekanie. Wbiła szpilę Roxie Węgiel (?), psioczyła na Eurowizję Junior i wyliczała masę "niefajnych wspomnień", takich jak udzielanie wywiadów. Trudne losy Viki Gabor? Komentarze mówią same za siebie.

Roksana Węgiel i Viki Gabor nie są przyjaciółkami

i

Autor: AKPA/ AKPA

Viki Gabor, zwyciężczyni konkursu Eurowizja Junior, od dłuższego czasu nie ma zbyt dobrej passy medialnej. Ciągłe wpadki, zapominanie tekstu, fałsze, niewyraźna mowa, kontrowersyjny styl ubioru i makijażu - zdaje się, że młodej artystce dostaje się ostatnio z każdej strony. Nie udało jej się powtórzyć sukcesu Roxie Węgiel, która jest rozchwytywana przez różne stacje telewizyjne, organizatorów festiwali i wydarzeń. Być może przyczyniło się to do niefortunnych słów Viki, która pośrednio skrytykowała starszą i bardziej doświadczoną koleżankę, zwracając uwagę na jej reklamy z bielizną. Gabor wręcz obśmiała tego typu aktywność, podkreślając w wywiadzie, że ona woli robić muzykę. Węgiel odpowiedziała pytaniem, gdzie są zatem nowe utwory wokalistki, i tak zaczął się spór między dwoma zwyciężczyniami Eurowizji Junior. Zresztą, jak się okazuje, konkurs też stał się powodem niezadowolenia Viki Gabor. 18-latka opowiedziała o swoich "przykrych" doświadczeniach podczas wizyty u Żurnalisty.

- Eurowizja była fajną przygodą, ale nie mam fajnych wspomnień. Były takie rzeczy, których nie chciałam robić, ale były dobre pod PR - stwierdziła Viki Gabor.

Warto przypomnieć, że w tamtym okresie artystka miała zaledwie 12 lat i była na początku swojej kariery muzycznej. To, o czym powiedziała później, tym bardziej dziwi fanów, którzy równają ją z ziemią w mediach społecznościowych. Szczegóły poniżej.

Viki Gabor narzeka na to, że musi udzielać wywiadów. Ludzie ją miażdżą. "Biedactwo"

Viki Gabor w rozmowie z Żurnalistą poruszyła wiele wątków. Opowiadała o swoim udziale w programie The Voice Kids, o Eurowizji Junior, ale też ponownie odnosiła się do dramy z Roxie Węgiel. I choć dziś wokalistka udaje, że nie nawiązywała wówczas do starszej koleżanki, to nawet sam prowadzący wywiad obśmiał tę "linię obrony". Viki Gabor, wynajmująca już samodzielnie dom pod Warszawą, z czterema płytami na koncie, psioczy również na początki własnej kariery, bo... musiała udzielać wywiadów. 

Gabor opowiedziała, że Eurowizja Junior była oczywiście ważnym etapem w jej karierze, lecz nie wspomina tych wydarzeń miło, ponieważ musiała rozmawiać z ludźmi, których nie lubiła. 

- A ta znowu narzeka, czy ona kiedykolwiek jest zadowolona? (...) Bardzo nieprzyjemna i ma fatalną dykcję. (...) Nic nie rozumiem, z roku na rok coraz niewyraźniej mówi i śpiewa - czytamy w licznych komentarzach w mediach społecznościowych.

Myślicie, że Viki Gabor weźmie sobie do serca rady fanów? Jak wynika z jej wypowiedzi, nie przejmuje się krytyką, a komentarzy stara się nie czytać. Krzykliwe nagłówki mediów z kolei ją irytują. Czas pokaże, czy 18-latka postanowi "odpuścić".

Galeria zdjęć: Viki Gabor. Tak zmieniała się przez lata

Wiktoria Gabor
23 zdjęcia
Super Express Google News
Sonda
Roxie Węgiel czy Viki Gabor. Kogo wybierasz?
Nowe nagranie Viki Gabor zaskoczyło jej fanów. Internauci nie poznają młodej wokalistki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROKSANA (ROXIE) WĘGIEL
ROXIE WĘGIEL
Viki Gabor