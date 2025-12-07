Ile razy Polska wygrała Eurowizję Junior? Przypominamy historyczne sukcesy Polek

Polska ma na swoim koncie dwa zwycięstwa w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Historyczne triumfy odniosły Roksana Węgiel w 2018 roku oraz Viki Gabor w 2019 roku. Dzięki tym sukcesom Polska zapisała się w historii konkursu jako pierwszy kraj, któremu udało się wygrać dwa lata z rzędu. Te zwycięstwa nie tylko przyniosły dumę, ale także zapoczątkowały spektakularne kariery obu młodych artystek.

Pierwsze historyczne zwycięstwo: Roksana Węgiel (2018)

Przełomowy moment dla Polski w historii Eurowizji Junior nastąpił 25 listopada 2018 roku w Mińsku. To właśnie wtedy Roksana Węgiel, zwyciężczyni pierwszej edycji programu „The Voice Kids”, reprezentowała nasz kraj z piosenką „Anyone I Want to Be”. Utwór, którego współautorami byli m.in. Lanberry i Patryk Kumór, okazał się przepisem na sukces.

Choć po głosowaniu profesjonalnego jury Polska zajmowała siódme miejsce, ostateczny triumf zapewniły głosy widzów z całej Europy. W głosowaniu online Roksana Węgiel zdobyła najwięcej punktów, co w sumie dało jej 215 punktów i pierwsze miejsce w konkursie. Było to pierwsze w historii zwycięstwo Polski w jakimkolwiek konkursie wokalnym organizowanym pod szyldem Eurowizji.

Drugi triumf z rzędu: Viki Gabor (2019)

Sukces Roksany Węgiel sprawił, że Polska otrzymała prawo do organizacji kolejnej edycji konkursu. Finał Eurowizji Junior 2019 odbył się 24 listopada w Arenie Gliwice. Naszą reprezentantką została Viki Gabor, która wykonała dynamiczny utwór „Superhero” z ważnym, proekologicznym przesłaniem.

Rywalizacja była niezwykle zacięta, a po głosowaniu jurorów Viki Gabor zajmowała drugie miejsce. Podobnie jak rok wcześniej, kluczowe okazały się głosy internautów, które zapewniły Polsce awans na najwyższy stopień podium z wynikiem 278 punktów. Tym samym Polska stała się pierwszym krajem w historii, który wygrał Eurowizję Junior dwa razy z rzędu, a Viki Gabor odniosła spektakularny sukces przed własną publicznością.

Polska potęgą Eurowizji Junior

Dwa kolejne zwycięstwa umocniły pozycję Polski jako jednego z krajów odnoszących największe sukcesy w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Warto również wspomnieć o innych znakomitych wynikach naszych reprezentantów, takich jak drugie miejsce Sary James z utworem „Somebody” w 2021 roku, co potwierdza wysoki poziom polskich młodych artystów na arenie międzynarodowej. Sukcesy te znacząco przyczyniły się do wzrostu zainteresowania konkursem w Polsce i ugruntowały naszą pozycję jako ważnego gracza na eurowizyjnej scenie dla dzieci i młodzieży.

