Małgorzata Rozenek topless na rajskiej wyspie. Nie do wiary, że to pokazała

Małgorzata Rozenek-Majdan wybrała się na luksusowe wakacje na Malediwach z Radosławem Majdanem.

Para zatrzymała się w prywatnej willi na wodzie, której cena za noc to 15 tysięcy złotych.

Celebrytka opublikowała w mediach społecznościowych zmysłowe zdjęcie topless, zachwycając fanów.

Sprawdź, jak Małgorzata Rozenek-Majdan wypoczywa w egzotycznej scenerii i co jeszcze pokazała!

Małgorzata Rozenek wypoczywa na Malediwach

Małgorzata Rozenek-Majdan tuż po tym jak pochwaliła się w mediach społecznościowych, że zakończyła dekorowanie domu na nadchodzące święta, wyruszyła na zasłużony wypoczynek. Celebrytka wraz z ukochanym mężem, Radkiem Majdanem na początku grudnia wybrali się na Malediwy i oczywiście aktywnie relacjonuje swoje wakacje fanom w mediach społecznościowych. Wiadomo już, że zatrzymali się w prywatnej willi z basenem, która jest położona na wodzie, a cena za noc wynosi aż 15 tysięcy złotych! W willi znajdują się dwie sypialnie, salon z ogromną kanapą, a za niemal całkowicie przeszkloną ścianą znajduje się basen, który umieszczono tuż nad oceanem. Luksusowe wakacje Rozenek-Majdan z zapartym tchem śledzą fani i z pewnością gwiazda wprawiła ich w osłupienie, dodając nowe zdjęcie.

Rozenek-Majdan topless w malowniczej scenerii

Małgorzata Rozenek-Majdan zaskoczyła obserwatorów i zamieściła swoje zmysłowe zdjęcie, na którym zapozowała topless. Widać na nim jak siedzi na drewnianym tarasie nad bajecznie turkusową wodą. Gwiazda jest oczywiście odwrócona plecami do obiektywu, a ma na sobie jedynie dół od stroju kąpielowego i szeroki kapelusz, który osłaniał jej twarz przed słońcem. Fani są zachwyceni zdjęciem zamieszczonym przez Gosię.

Ale widoki!

Zasłużony wypoczynek po ciężkiej pracy. Wypoczywaj Gosiu, należy Ci się!

BOSKO!

- piszą w komentarzach.