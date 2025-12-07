Roxie kontra Doda: bitwa na kreacje i cekiny! Klasa czy kicz? Sami oceńcie

„Christmas Party – świąteczna lista przebojów”: Doda i Roxie zachwyciły

Doda i Roxie Węgiel zaprezentowały dwie czerwone suknie do ziemi i dwie stylizacje z ciemnych cekinów. Roksana pokazała się w eleganckiej, rozkloszowanej czerwonej sukni z gorsetem, przypominającej księżniczkę. Gdyby nie kolor, mogłaby śmiało uchodzić za ślubną! Wyglądała jak prawdziwa dama z odsłoniętymi ramionami i szeroką spódnicą.

Doda na ściance wystąpiła w oryginalnej, cekinowej sukience z golfem i wiązaniem w talii. Tym samym podkreśliła swoją bardzo szczupłą sylwetkę. Do kreacji dobrała czerwone, lateksowe i błyszczące kozaki, tworząc czerwony "total look".

Następnie Dorota wskoczyła w błyszczący komplet - marynarkę, mini i berecik z cekinów, do tego czarny golf i rajstopy. Drugą stylizację uzupełniła dużymi, błyszczącymi kolczykami w kształcie kół i czarnymi szpilkami.

Zobacz również: Doda w dosadnych słowach o ślubie Roksany Węgiel. "To jest wielka ochrona i wielka siła"

Doda i Roxie Węgiel: Balowe suknie i cekiny w Polsacie

Roxie Węgiel postawiła na kolejną długą suknię, tym razem z brązowych cekinów w odcieniu gorzkiej czekolady, ozdobioną czarnymi kokardkami na ramionach. Obie panie wyglądały pięknie i odpowiednio do okazji - wspólnego występu ze świątecznymi przebojami. Roxie Węgiel zachwyciła jednym z największych świątecznych hitów – „All I Want for Christmas Is You”, Doda - drapieżnym wykonaniem „Santa Claus Is Coming to Town”. Publiczność we Wrocławiu i widzowie Polsatu mogli też podziwiać Macieja Zakościelnego w futrze, Majkę Jeżowską - podobnie jak Doda i Roxie - w czerwonych cekinach, Piotra Cugowskiego, Natalię Muiangę i Sławka Uniatowskiego.

Zobacz również: Zakościelny jak prawdziwy amant, ale to Doda i Jeżowska skradły show! Co za stylizacje

Podczas wszystkich występów artystom towarzyszył chór dziecięcy oraz Wroclove Musical Choir i Chór Studium Musicalowego Capitol, oraz aranżacje w wykonaniu Stokłosa Collective Orchestra pod batutą Janka Stokłosy.

Które kreacje podobały wam się bardziej - Dody, czy Roxie? Możecie je zobaczyć w galerii pod tekstem i zagłosować w sondzie!

Sonda Któa gwiazda zaprezentowała piękniejsze kreacje: Doda czy Roxie Węgiel? Doda Roxie Węgiel Żadna mi się nie podoba