"Taniec z gwiazdami" odkrywa karty. Oto numery par w wiosennej edycji

Fani tanecznego show nie zdążyli jeszcze ochłonąć po sensacyjnym zwycięstwie Mikołaja "Bagi" Bagińskiego i Magdaleny Tarnowskiej, a machina promocyjna Polsatu już ruszyła z kopyta. Widzowie z niecierpliwością odliczają dni, bo nowa edycja "Tańca z gwiazdami" wystartuje w niedzielę, 1 marca. Produkcja doskonale wie, jak budować napięcie – przez ostatnie tygodnie dozowała nam nazwiska uczestników niczym w najlepszym thrillerze. Na liście nie brakuje głośnych nazwisk i osobowości, które z pewnością rozgrzeją fora internetowe do czerwoności. Wśród śmiałków znaleźli się m.in. kontrowersyjny Sebastian Fabijański, popularna w sieci Natsu czy ceniona aktorka Magdalena Boczarska.

"Taniec z gwiazdami 2026" - numery par

Największe emocje budzi jednak zawsze kolejność występów. Czy "jedynka" okaże się pechowa, czy wręcz przeciwnie – pozwoli od razu zaskarbić sobie sympatię jury? Polsat właśnie uciął wszelkie domysły i opublikował oficjalną listę numerów. Oto w jakiej konfiguracji gwiazdy pojawią się na parkiecie:

Jako pierwsi ogień na parkiecie rozpalą Sebastian Fabijański i Julia Suryś (nr 1).

Z numerem 2 o uznanie powalczą Paulina Gałązka oraz partnerujący jej Michał Bartkiewicz.

Trzeci w kolejności zaprezentują się Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta (nr 3).

Z czwórką swoje umiejętności pokaże Małgorzata Potocka, którą poprowadzi Mieszko Masłowski.

Pod numerem 5 zobaczymy duet Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba.

Szóstkę wylosowali Natalia "Natsu" Karczmarczyk w parze z Wojciechem Kuciną (nr 6).

Szczęśliwa siódemka przypadła Kamilowi Nożyńskiemu i Izabeli Skierskiej (nr 7).

Z ósemką zatańczą Izabela Miko oraz jej trener Albert Kosiński.

Numer 9 to Piotr Kędzierski, którego w tańcu wspierać będzie Magdalena Tarnowska.

Pierwszą dziesiątkę zamkną Gamou Fall i Hanna Żudziewicz (nr 10).

Jedenasty występ należeć będzie do Emilii Komarnickiej i Stefano Terrazzino (nr 11).

Stawkę z numerem 12 zamkną Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.

