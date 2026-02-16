"Taniec z gwiazdami" odkrywa karty. Oto numery par w wiosennej edycji

Adrian Rybak
2026-02-16 17:36

Kurz po finale jubileuszowej edycji jeszcze nie opadł, a produkcja już podkręca temperaturę przed nowym sezonem. Wiadomo już, kto zmierzy się z ogromną presją pierwszego występu, a kto będzie miał komfort zamykania odcinka. Stacja właśnie ujawniła oficjalną listę z numerami par. Czy to ustawienie wpłynie na głosy widzów? Sprawa jest już jasna.

Fani tanecznego show nie zdążyli jeszcze ochłonąć po sensacyjnym zwycięstwie Mikołaja "Bagi" Bagińskiego i Magdaleny Tarnowskiej, a machina promocyjna Polsatu już ruszyła z kopyta. Widzowie z niecierpliwością odliczają dni, bo nowa edycja "Tańca z gwiazdami" wystartuje w niedzielę, 1 marca. Produkcja doskonale wie, jak budować napięcie – przez ostatnie tygodnie dozowała nam nazwiska uczestników niczym w najlepszym thrillerze. Na liście nie brakuje głośnych nazwisk i osobowości, które z pewnością rozgrzeją fora internetowe do czerwoności. Wśród śmiałków znaleźli się m.in. kontrowersyjny Sebastian Fabijański, popularna w sieci Natsu czy ceniona aktorka Magdalena Boczarska.

"Taniec z gwiazdami 2026" - numery par

Największe emocje budzi jednak zawsze kolejność występów. Czy "jedynka" okaże się pechowa, czy wręcz przeciwnie – pozwoli od razu zaskarbić sobie sympatię jury? Polsat właśnie uciął wszelkie domysły i opublikował oficjalną listę numerów. Oto w jakiej konfiguracji gwiazdy pojawią się na parkiecie:

  • Jako pierwsi ogień na parkiecie rozpalą Sebastian Fabijański i Julia Suryś (nr 1).
  • Z numerem 2 o uznanie powalczą Paulina Gałązka oraz partnerujący jej Michał Bartkiewicz.
  • Trzeci w kolejności zaprezentują się Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta (nr 3).
  • Z czwórką swoje umiejętności pokaże Małgorzata Potocka, którą poprowadzi Mieszko Masłowski.
  • Pod numerem 5 zobaczymy duet Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba.
  • Szóstkę wylosowali Natalia "Natsu" Karczmarczyk w parze z Wojciechem Kuciną (nr 6).
  • Szczęśliwa siódemka przypadła Kamilowi Nożyńskiemu i Izabeli Skierskiej (nr 7).
  • Z ósemką zatańczą Izabela Miko oraz jej trener Albert Kosiński.
  • Numer 9 to Piotr Kędzierski, którego w tańcu wspierać będzie Magdalena Tarnowska.
  • Pierwszą dziesiątkę zamkną Gamou Fall i Hanna Żudziewicz (nr 10).
  • Jedenasty występ należeć będzie do Emilii Komarnickiej i Stefano Terrazzino (nr 11).
  • Stawkę z numerem 12 zamkną Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.
TANIEC Z GWIADAMI