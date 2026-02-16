Monika Jarosińska rozlicza się z bolesną przeszłością. "To nie żal, to jest śpiew". WIDEO

Monika Jarosińska zaskakuje nową piosenką

Dała się poznać całej Polsce jako Jolka w serialu "Samo życie". Z biegiem lat przyszły kolejne role i muzyka. Choć jej klubowe single podbijały już nie raz światowe listy przebojów, Monika Jarosińska do dziś nie wydała płyty. Zapowiada ją teraz. Krążek będzie nosił tytuł "Afirmacje". Krążek zapowiada singiel "Księżycowa prośba" - jeden z dziesięciu utworów, które znajdą się na albumie. Singiel stanowi osobisty manifest artystki.

"Oddycham rytmem ziemi i snu, wszystko, co ciężkie, puszcza tu. Nie pytam, czy już wiem, dlaczego jestem drogą do siebie samego. Księżycu, zabierz cień, oddaj blask. Niech mi serce da znak. Księżycu, usłysz mój szept. To nie żal, to jest śpiew" - śpiewa Monika w utworze.

Choć duchowość stała się dziś modnym nurtem, projekt "Afirmacje" wyrasta z autentycznych doświadczeń i wewnętrznych przeżyć. Cała płyta zostanie nagrana w języku polskim, dzięki czemu przekaz staje się jeszcze bliższy i bardziej intymny. Za warstwę muzyczną odpowiada Robert Korzeniewski, mąż gwiazdy, natomiast tekst utworu "Księżycowa prośba" napisała sama Monika. To refleksyjna, emocjonalna kompozycja, będąca zapisem tego, co artystce "w duszy gra".

Teledysk do utworu powstał na malowniczym Cyprze. Skromna forma wizualna podkreśla autentyczność przekazu i subtelnie dopełnia atmosferę utworu.

Album "Afirmacje" ukaże się jeszcze w tym roku. Kolejna premiera singla z płyty zaplanowana jest na 4 marca - w dniu startu emisji programu "Królowe przetrwania", którego uczestniczką została Monika Jarosińska.

Posłuchaj nowej piosenki Moniki Jarosińskiej: