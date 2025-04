Monika Jarosińska schudła prawie 15 kilo. Teraz potrzebna jej była pomoc znanej lekarki

Monika Jarosińska schudła i trafiła do lekarki

Monika Jarosińska zasłynęła kontrowersyjną rolą Jolki w kultowym serialu "Samo życie", a przed kilkoma laty bawiła widzów jako Matylda z hitu TVP "Dziewczyny ze Lwowa". Aktorka słynie też z niewyparzonego języka i częstych zmian fryzur. Ostatnio przeszła też cielesną metamorfozę. Schudła bowiem blisko 15 kilogramów. Źle czuła się w swoim ciele od czasu, kiedy przytyła po operacji kręgosłupa.

- Po operacji nie mogłam chodzić i sporo przytyłam. Miałam przez to problemy z samoakceptacją. Chciałam wrócić do mojej figury, tej, którą znam, sprzed operacji. Starałam się o to jeszcze mieszkając na Malcie. Udało mi się. Schudłam 14 kilo. Minusem było to, że moja skóra stała się mniej elastyczna. Musiałam pomyśleć o tym, żeby ujędrnić i uelastycznić skórę ciała. Ćwiczę w domu. Ale nie oszukujmy się - medycyna estetyczna jest dla ludzi. I to nie tylko dla kobiet, które, tak jak ja, są po 50-tce i przechodzą menopauzę. Bardzo często zdarza się, że czujemy się przez to niepewnie, mniej atrakcyjne, wstydzimy się tego i wydaje nam się, że nas to przekreśla. Ja chcę obalić ten mit. Kobieta w każdym wieku może być i czuć się atrakcyjna. Nie powinna wstydzić się swojego wieku. On nas nie definiuje - mówi Monika Jarosińska.

Gwiazda seriali trafiła do znanej lekarki, która specjalizuje się w leczeniu otyłości i medycynie estetycznej. Dr Barbara Jerschina ostatnio spektakularnie odchudziła aktorkę Joannę Kurowską.

NIE PRZEGAP: Joanna Kurowska pięknieje na wiosnę. Schudła już 13 kilogramów. Nie dokonała tego sama. Znamy jej sekret!

Medycyna estetyczna na pewno mi pomogła. Stosuję ją z umiarem, bo lepiej sobie pomagać, niż sobie szkodzić. Ale niezbędny jest lekarz, który w razie czego powie nam: "Pani Moniko, pani Kasiu lub pani Jolanto - nie możemy iść tą drogą". Pani doktor Barbara Jerschina jest taką osobą. Dobrała dla mnie zabiegi, które pomogły mi ujędrnić ciało. I przypilnowała, żebym nie popadła w kolejną skrajność i nie przesadziła z zabiegami

- mówi szczerze Jarosińska.

ZOBACZ TAKŻE: 50-letnia Monika Jarosińska odsłoniła co nieco. Kusiła dekoltem na czerwonym dywanie niczym Marilyn Monroe

Monika Jarosińska znów przeszła metamorfozę

Fani aktorki zauważyli, że od niedawna znów przypomina słynną Jolkę z serialu "Samo życie". Ona sama bardzo się z tego cieszy. Zwłaszcza, że ostatnio grała tę postać 15 lat temu.

Przeszłam w życiu wiele metamorfoz. Podobno ostatnio znów przypominam Jolkę. To dla mnie komplement. Ostatnio, z okazji 15 lat od zakończenia emisji serialu, gościłam w "Halo, tu Polsat". Pomyślałam sobie wtedy, że chciałabym przypomnieć Jolkę także samej sobie. Dlatego przedłużyłam włosy i z samego rana wbiłam się w cekiny. I chyba się udało, bo na spotkaniu z aktorami z serialu nikt nie miał wątpliwości, że ja to ja, że właśnie przyszła Jolka

- śmieje się Monika.

Zobaczcie w naszej galerii, jak zmieniała się Monika Jarosińska.

Sonda Stosowałeś/aś tabletki na odchudzanie? Tak Nie