Nagranie, które błyskawicznie obiegło sieć, pokazuje fragmenty cygańskiej ceremonii, w której, według słów samego Trojanka - Viki i Giovani zostali "Mężem i żoną według naszego prawa Romanipen". W opisie zamieszczonym przy filmie Bogdan Trojanek napisał: |Stało się, co się miało stać. Śmierć i Żona od Boga sądzona". Widać na nim momenty tradycyjnej ceremonii, symboliczne gesty i ludzi zgromadzonych wokół młodej pary.

Choć nagranie wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych, warto przypomnieć, że w świetle polskiego prawa ceremonia romska nie jest równoważna ze ślubem cywilnym. Aby formalnie stać się małżeństwem, potrzebna jest rejestracja w urzędzie stanu cywilnego. Tymczasem transmisja zamieszczona przez Trojanka pokazała tradycyjne rytuały i obrzędy romskie, które mają głębokie znaczenie kulturowe.

Stalo się co się miało stać . Śmierć i Żona od Boga sądzona Viki Gabor i Mój Wnuk Giovani Trojanek Mąż i żona według naszego prawą Romanipen - czytamy we spisie Bogdana Trojanka.

Zobacz też: Dziadek "męża" Viki Gabor to "cygański król"! Oto kim jest i jak mieszka

To naprawdę się stało?! Pokazali "ślub" Viki Gabor. Dziadek męża ujawnia wszystko!

Viki Gabor, mimo młodego wieku, już od lat zdobywa serca fanów. Jej życie prywatne było do tej pory owiane tajemnicą. W przeszłości wokalistka wielokrotnie podkreślała, że woli chronić swoją prywatność i nie komentować spraw sercowych. Dlatego nagranie ze "ślubu" zaskoczyło wszystkich - nie tylko fanów, ale i media.

Zobacz też: Uciekli jak w romskiej tradycji? 18-letnia Viki Gabor wzięła ślub!

Na nagraniu widać, że ceremonia była pełna symboliki. Bogdan Trojanek, znany w środowisku romskim jako "Biały Cygan" i lider zespołu Terne Roma, zadbał, aby wszystkie elementy tradycyjnej uroczystości zostały zachowane. Piosenkarka miała na sobie elegancką, choć skromną stylizację, a Giovani ubrany był w klasyczną koszulę i marynarkę. Całość odbywała się w rodzinnej atmosferze.

Choć sam Bogdan Trojanek opublikował materiał z przejmującym komentarzem, zarówno Viki, jak i jej menedżerowie nie potwierdzili oficjalnie, że doszło do legalnego małżeństwa.

Zobacz też: Zamążpójście 18-letniej Viki Gabor? Manager przerwał milczenie jednym zdaniem

Zobacz naszą galerię: To naprawdę się stało?! Pokazali "ślub" Viki Gabor. Dziadek męża ujawnia wszystko!

Sonda Czy lubisz Viki Gabor? Tak Nie przepadam Aronoł