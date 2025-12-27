Dziadek "męża" Viki Gabor to "cygański król"! Oto kim jest i jak mieszka

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-12-27 19:42

Gdy w sieci pojawiło się nagranie z rzekomego romskiego ślubu Viki Gabor, oczy wszystkich zwróciły się na mężczyznę, który ogłosił sensację. Kim jest Bogdan Trojanek, dziadek "męża" piosenkarki, który bez wahania stanął przed kamerą i rozpętał medialną burzę?

Nazwisko Bogdana Trojanka dla wielu Polaków nie jest anonimowe, choć do tej pory funkcjonowało raczej poza światem show-biznesowych plotek. Tymczasem jedno nagranie opublikowane w mediach społecznościowych sprawiło, że romski artysta i działacz społeczny znalazł się w centrum ogólnopolskiej sensacji. To on ogłosił, że jego wnuk, niejaki Giovani zgodnie z romską tradycją poślubił Viki Gabor.

Dziadek męża Viki Gabor to "cygański król"! Oto kim jest i jak mieszka

Bogdan Trojanek urodził się 1 kwietnia 1966 roku w Sławnie i wychował się w wielodzietnej romskiej rodzinie. Od lat znany jest jako lider i założyciel zespołu Terne Roma, czyli |Młodzi Cyganie", jednej z najbardziej rozpoznawalnych romskich grup muzycznych w Polsce. Artysta nie tylko śpiewa, ale również tworzy teksty i muzykę.

Przełomowym momentem w karierze Terne Roma był rok 2000, kiedy podczas Międzynarodowego Festiwalu Kultury i Piosenki Romów w Ciechocinku grupa zgarnęła wszystkie możliwe nagrody. Od tamtej pory Trojanek stał się jedną z twarzy romskiej kultury w Polsce.

Ale Trojanek to nie tylko muzyka. Znany jest również jako "Biały Cygan" i prezes Królewskiej Fundacji Romów, założonej przez legendarnego romskiego króla Henryka "Nudzia" Kozłowskiego. Od 2015 roku zasiada także w rządowej komisji do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, do której został powołany za czasów premier Ewy Kopacz.

Jego działalność charytatywna przyniosła mu imponującą kolekcję odznaczeń. Jest jedynym Romem na świecie uhonorowanym Orderem Uśmiechu. Otrzymał również Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz tytuł "Człowieka otwartego serca".

W 2013 roku dziennikarze "Super Expressu" odwiedzili muzyka. Bogdan Trojanek osiedlił się w Szczecinku, gdzie wybudował okazałą rezydencję. Na pierwszy rzut oka przykuwa uwagę kolor elewacji i oryginalny szyld przy bramie z napisem: "Jak on cię nie zagryzie, to ja cię zastrzelę". W środku króluje przestronny salon połączony z kuchnią, gdzie rządzi żona Samanta. W powietrzu nieustannie unosi się muzyka cygańska, a ściany zdobią religijne obrazy - np. Jana Pawła II. Bogdan podkreśla, że jego dom to nie tylko wygoda, ale też przestrzeń, w której może celebrować wiarę poprzez muzykę.

Przykładem jest pieśń "Pozwól mi, Panie". Kiedy wykonuję ten utwór – całe moje serce jest zwrócone do Boga - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Viki Gabor