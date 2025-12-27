Viki Gabor od lat znajduje się w centrum zainteresowania mediów. Choć ma zaledwie 18 lat, jej dorobek artystyczny robi ogromne wrażenie, a nazwisko regularnie pojawia się w mediach. Sama wokalistka chętnie opowiada o muzyce i zawodowych planach, jednak sprawy prywatne konsekwentnie trzymała z daleka od wścibskich fanów. To właśnie dlatego tak duże poruszenie wywołało nagranie, które niespodziewanie pojawiło się w mediach społecznościowych. Film opublikowany na Facebooku przez Bogdana Trojanka wywołał prawdziwe poruszenie w sieci.

Zobacz też: Uciekli jak w romskiej tradycji? 18-letnia Viki Gabor wzięła ślub!

Zamążpójście 18-letniej Viki Gabor? Manager przerwał milczenie jednym zdaniem

Na udostępnionym nagraniu mężczyzna ogłasza, że jego wnuk oraz piosenkarka pobrali się zgodnie z romskim obyczajem, "uciekając" tak, jak robili to ich przodkowie. Według jego słów wszystko było zgodne z zasadami romskiej tradycji. Zapowiedział również huczne wesele.

Warto dodać, że taka ceremonia nie oznacza zawarcia małżeństwa w świetle polskiego prawa. Aby związek był uznany oficjalnie, konieczna jest formalna wizyta w urzędzie stanu cywilnego, o czym internauci szybko zaczęli przypominać w komentarzach!

Cała sytuacja wywołała lawinę spekulacji. Tym bardziej że sama Viki Gabor nie opublikowała żadnych zdjęć ani nagrań z wydarzenia i nie potwierdziła informacji o zamążpójściu. Milczenie wokalistki tylko podsyciło ciekawość fanów oraz mediów.

Dziennikarze TVN postanowili zwrócić się managementu Viki. Odpowiedź była krótka: "Nie potwierdzam, nie zaprzeczam" - miał wyjawić Oskar Laskowski.

Taki komunikat, zamiast rozwiać wątpliwości, jeszcze bardziej je pogłębił. Internauci zaczęli zastanawiać się, czy cisza oznacza chęć ochrony prywatności młodej gwiazdy, czy może zwiększenie medialnego zainteresowania Gabor.

Zobacz też: Viki Gabor i Roxie Węgiel pogodzą się na "Sylwestrze z Dwójką"? Inna gwiazda komentuje konflikt

Zobacz naszą galerię: Zamążpójście 18-letniej Viki Gabor? Manager przerwał milczenie jednym zdaniem

Sonda Czy lubisz Viki Gabor? Tak Nie przepadam Aronoł