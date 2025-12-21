Viki Gabor i Roxie Węgiel pogodzą się na "Sylwestrze z Dwójką"? Inna gwiazda komentuje konflikt

Viki Gabor i Roxie Węgiel pogodzą się na "Sylwestrze z Dwójką"?

Viki Gabor (18 l.) i Roxie Węgiel (20 l.) są skonfliktowane, ale razem wystąpią na "Sylwestrze Dwójki". Zażegnają niesnaski na scenie?

W niedawnym wywiadzie dla RMF FM, Viki Gabor została zapytana o możliwe pogodzenie się z Roksaną. Piosenkarka przyznała, że temat ją męczy:

- Strasznie nie lubię tego tematu, jest on niepotrzebny (...) Nie wiem, co tam się stało, tak szczerze. Tam były rzeczy, które mi się nie podobały z jej strony, które wyszły na początku. Jestem takim typem osoby, że jak widzę, że ktoś robi coś na mój temat, to nie będę siedzieć cicho

- powiedziała tajemniczo wokalistka. Teraz pogodzić je spróbuje Carla Fernandes (22 l.), zdobywczyni Bursztynowego Słowika, która będzie z nimi dzielić sylwestrową scenę.

- Pochodzimy z tego samego programu (...) bardzo kibicuję dziewczynom. Zawsze trzymam kciuki za wszystkich - w tej branży jest miejsce dla każdego - powiedziała piosenkarka Pudelkowi.

Roxie i Viki wezmą sobie jej słowa do serca?

Sylwester w telewizji sprzyja zgodzie? Zapytajcie Dodę i Marylę Rodowicz!

Polskie sylwestry telewizyjne ogólnie słyną z zażegnywania konfliktów znanych wokalistek na wojennej ścieżce. Przed laty na scenie pogodziły się Maryla Rodowicz i Beata Kozidrak. Na "Sylwestrze z Dwójką" wystąpią też niegdyś wojujące, a dziś pogodzone Doda i Justyna Steczkowska, oraz też niegdyś pokłóceni Doda i Andrzej "Piasek" Piaseczny. Czy ta atmosfera powszechnej zgodny udzieli się też Viki Gabor i Roxie Węgiel? Oby tak, bo fani obu wokalistek z pewnością ucieszyliby się z takiego prezentu na nowy rok.

