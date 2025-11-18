Sylwester z Dwójką: Noc Pełna Gwiazd pod Spodkiem. Oto największa impreza sylwestrowa w Polsce. O której się zaczyna? Iwona Janczewska mat. pras. TVP2 12:30 Katowice staną się centrum sylwestrowych emocji. Już 31 grudnia, w Katowicach pod kultowym Spodkiem, wystartuje największa impreza sylwestrowa w Polsce – Sylwester z Dwójką, czyli prawdziwa noc pełna gwiazd. To widowisko, które z rozmachem łączy pokolenia, muzyczne style i największe nazwiska polskiej sceny. Start wydarzenia zaplanowano na 19:50 – zarówno na miejscu, jak i przed telewizorami na antenie TVP2. Podziel się Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim! i Autor: TVP2/ Materiały prasowe

Największe gwiazdy. Największe hity. Jedna scena

Takiego line-upu w Polsce nie ma nikt inny. Sylwester z Dwójką zapowiada muzyczne show na skalę, którą trudno porównać z jakimkolwiek innym wydarzeniem w kraju. Tego wieczoru na scenie pojawią się artyści, którzy na przestrzeni lat kształtowali muzyczne gusta Polaków, a także ci, którzy dziś dominują listy przebojów. Wśród nich m.in. Ich Troje, Maryla Rodowicz, DODA, Justyna Steczkowska, Kayah, Piersi, Piotr Kupicha i Feel.

To wyjątkowa, międzypokoleniowa mieszanka – od legend polskiej estrady po najgorętsze nazwiska współczesnej sceny. Publiczność usłyszy zarówno kultowe przeboje, jak i największe hity 2025 roku.

Show pełne energii i spektakularnej oprawy

Sylwester z Dwójką to nie tylko koncert. To wielkie widowisko, które od lat ustanawia standardy dla muzycznych wydarzeń telewizyjnych. Pod Spodkiem powstaje scena, jakiej nie zobaczymy nigdzie indziej – z imponującymi konstrukcjami świetlnymi, multimedialnymi wizualizacjami i scenografią wymykającą się typowym koncertowym formatom.

Atmosfera wydarzenia będzie radosna, otwarta i niezwykle energetyczna – to noc, w której bawi się cała Polska. Zarówno ci, którzy przyjadą do Katowic, jak i widzowie przed telewizorami poczują klimat wielkiego muzycznego święta.

Start: 19:50 – tu zaczyna się noc pełna gwiazd

Organizatorzy podkreślają jedno: warto pojawić się lub włączyć telewizor punktualnie. Sylwester z Dwójką 2025 rozpocznie się o godz. 19:50 pod Spodkiem w Katowicach i równolegle w transmisji na żywo w TVP2 i TVP VOD.

Największe muzyczne show roku

Z tak różnorodnym line-upem, spektakularną scenografią i wyjątkową lokalizacją pod Spodkiem w Katowicach, tegoroczny Sylwester z Dwójką zapowiada się jako najważniejsze muzyczne wydarzenie końcówki roku. To wieczór, który łączy pokolenia, emocje i największe gwiazdy – wszystko w atmosferze wspólnej zabawy.

