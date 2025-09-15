Maryla Rodowicz i SZOKUJĄCA decyzja TVP! Mamy informacje które wprawiają w osłupienie

Maryla Rodowicz wraca do TVP!

- Jestem trochę obrażona na TVP, ponieważ oni mnie zupełnie skreślili. Od roku mówią, że ja się nie mieszczę w ich formule - mówiła w styczniu Maryla Rodowicz w rozmowie z Plejadą. Ale przecież nie może tak być, że królowa polskich estrad i Telewizja Polska nie mogą się dogadać! Jak udało nam się dowiedzieć - wszelkie dawne konflikty poszły w niepamięć, a topór wojenny został zakopany. Wielka Maryla Rodowicz wróci do TVP w iście królewskim stylu.

Maryla Rodowicz znów na "Sylwestrze z Dwójką"

Na przełomie 2023 i 2024 roku Maryla Rodowicz występowała na Sylwestrze w Telewizji Polskiej, ale w ubiegłym roku zabrakło jej na "Sylwestrze z Dwójką". Pojawiła się za to na "Sylwestrowej Mocy Przebojów" Polsatu, co zachwyciło publiczność. W końcu co rok internauci żartują, że czas "rozmrozić" Marylę przed Sylwestrem. W tym roku włodarze TVP zabrali się do tego odmrażania wyjątkowo wcześnie, by mieć pewność, że nikt ich nie ubiegnie. I udało się! Maryla wystąpi na największej imprezie roku - "Sylwestrze z Dwójką". Nic dziwnego, że zależało im na Rodowicz - można śmiało powiedzieć, ze to królowa polskich sylwestrów. Maryla nigdy nie szczędzi czasu i środków na przygotowania. Szyje specjalne, wyjątkowe stroje, które często wzbudzają kontrowersje, jak choćby pamiętny "nagi" gorset z 2014 roku, czy pasiasty kostium z wielkim "talerzem" na głowie z ubiegłego roku.

Królowa Sylwestrów jest tylko jedna: To Maryla Rodowicz

Maryla Rodowicz zawsze przygotowuje show na poziomie, ma kilka wejść, śpiewa na żywo i nie ma problemu, by tworzyć duety, a nawet trójkąty z innymi artystami. Jej wykonanie przeboju "Damą być" w duecie z Roxie Węgiel (20 l.) na ubiegłorocznej imprezie było prawdziwym hitem. W poprzednich latach śpiewała też z Dodą (41 l.), Cleo (42 l.) i Beatą Kozidrak (65 l.). Niedawno nagrała też nowe wersje swoich hitów z młodymi artystami - między innymi z jurorem "The Voice" - Tribbsem (29 l.), Ralphem Kaminskim (34 l.) i raperem Matą (25 l.).

A co zaśpiewa na "Sylwestrze z Dwójką"? Gwiazda ma z czego wybierać, bo w repertuarze Maryli jest ponad 2 tysiące piosenek! Wiele z nich uchodzi za największe hity polskiej muzyki rozrywkowej.

- Stacja zadbała o to, by w tym roku przebić wszystkich. Ukochana gwiazda Polaków będzie najjaśniejszym punktem, ale szykują też sporo niespodzianek. Zadbają też o młodzież - będą stare i nowe przeboje, coś dla każdego

- zdradza nasze źródło. Ustaliliśmy, że jednym z już potwierdzonych artystów, którzy będą dzielić scenę z Rodowicz, będzie uwielbiany w sieci Malik Montana (36 l.), raper i producent muzyczny, którego na Instagramie obserwuje aż 1,5 miliona fanów.

