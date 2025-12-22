Rozpędzony autokar uderzył w betonowe bariery. 16 osób nie żyje! Jechali ze stolicy

Tragiczny wypadek autokaru na indonezyjskiej Jawie pochłonął życie co najmniej 16 osób.

Pędzący autobus uderzył w bariery, przewrócił się i dachował na autostradzie.

Wypadki drogowe w Indonezji są częste, a ich przyczyny są alarmujące. Dowiedz się, co stoi za tymi tragicznymi zdarzeniami.

Koszmarny wypadek autokaru w Indonezji. 16 osób nie żyje

O szczegółach wypadku informuje między innymi serwis "The Business Standard". Pędzący autobus uderzył nagle w betonowe bariery, przewrócił się i dachował na autostradzie na indonezyjskiej Jawie. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 22 grudnia, wczesnym rankiem. W wypadku zginęło co najmniej 16 osób.

Szef lokalnej agencji poszukiwawczo-ratowniczej przekazał, że autobus jadący ze stolicy kraju do Yogyakarty jechał z dużą prędkością, a do wypadku doszło, gdy dojechał do zakrętu na węźle autostradowym. "Ewakuowaliśmy 34 osoby" – powiedział. Dodał, że na miejscu zginęło 15 osób, a kolejna zmarła po przewiezieniu do szpitala. Kilka rannych osób przewieziono do pobliskiej lecznicy.

Wypadki w Indonezji to chleb powszedni. Znamy powód

Portal przypomina, że wypadki komunikacyjne są w Indonezji niestety bardzo powszechne, w głównej mierze dlatego, że pojazdy, jakie poruszają się po tamtejszych drogach są stare, źle utrzymane, a kierowcy nagminnie łamią przepisy ruchu drogowego. W 2024 roku 12 osób zginęło po tym, jak samochód zderzył się z autobusem i innym samochodem na ruchliwej autostradzie, gdy ludzie zmierzali na obchody święta Eid al-Fitr. W 2019 roku co najmniej 35 osób zginęło, gdy autobus spadł do wąwozu na zachodniej wyspie Sumatra.

