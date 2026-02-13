Zacznij zbierać juz teraz, a wiosną będziesz mieć, czym nawozić ogórki. Zbierzesz tyle ogórków, że starczy na sałatki, kiszonki i w occie. Czym nawozić ogórki, aby lepiej owocowały?

Ogórki są wrażliwe na zimno, dlatego kluczowe jest odpowiednie przygotowanie do ich sadzenia i nawożenia.

Naturalne nawozy, takie jak łupiny czosnku, zyskują na popularności dzięki swoim właściwościom ochronnym i odżywczym.

Dowiedz się, jak wykorzystać łupiny czosnku do nawożenia ogórków, aby zapewnić im zdrowy wzrost i obfite plony!

Ogórki są bardzo wrażliwe na zimno, dlatego też ogrodnicy wskazują, żeby sadzić je do gruntu dopiero po zimnej Zośce, czyli 15 maja. Nieco wcześniej wysiewa się ogórki do rozsady. W tym przypadku rekomendowany termin to połowa kwietnia. W lutym możesz jednak zacząć przygotowania do nawożenia ogórków. Dzięki temu uzbierasz odpowiednią ilość naturalnego nawozu na cały sezon.

Zacznij zbierać już teraz, a wiosną i latem będziesz mieć czym nawozić ogórki

Naturalne sposoby nawożenia zyskują na popularności. Są one bezpieczne dla środowiska, a dają równie korzystne rezultaty, co kupne nawozy. Dodatkowo są tańsze i ma się pełną kontrolę nad tym, co się w niej znajduje. Jednym z najskuteczniejszych sposobów nawożenia ogórków jest czosnek. Jego właściwości nie tylko chronią przed atakami chorób oraz szkodników, ale również wzmacniają i wspierają rozrost i owocowanie. Według badań z 2023 roku opublikowanych na łamach International Journal of Food Properties łupiny czosnku zawierają aż 6 przeciwutleniaczy, a także wykazują silne działanie antybakteryjne. Te właściwości sprawdzają się także w ogrodnictwie. Ponadto łupiny czosnku bogate są w potas, magnez, żelazko, cynk i fosfor. Składniki te potrzebne są do prawidłowego wzrostu oraz owocowania roślin. Z powodzeniem mogą one zatem zastąpić kupne i chemiczne nawozy.

Łupiny z czosnku warto zacząć gromadzić wcześniej, aby wiosną mieć ich odpowiednio dużo. Warto pamiętać, że same łupiny czosnku nie wydzielają ostrego zapachy, dlatego tez ich zbieranie nie jest uciążliwe. Ważne jest, aby przechowywać je w suchym miejscu. Jeżeli zaczną pleśnieć to nie będą się nadawać do nawozu.

Jak nawozić ogórki czosnkiem?

Ogórki wymagają regularnego nawożenia. Pierwszą dawkę nawozów aplikuje się tuż po posadzeniu sadzonek do gruntu i powtarza średnio co 3 tygodnie. Późnym latem stosuje się jedynie nawozy wzmacniające, które nie będą sztucznie stymulować kwitnienie oraz owocowania. Nawóz na bazie czosnku świetnie sprawdzi się zarówno wiosną, jak i latem. Łupiny czosnku możesz zakopać wokół ogórków. Dzięki temu będą one stopniowo uwalniały substancje odżywcze do gleby. Takie nawożenie działa dłużej, ale jest delikatniejsze. Innym sposobem jest przygotowanie płynnego nawozu. Wystarczy, że weźmiesz 2 garści suchych łupin czosnku i zalejesz je 1 litrem wrzącej wody. Całość należy odstawić na 24 godziny, aby zrobił się silny napar. Możesz podlewać nim ogórki, a także rozcieńczacz z wodą w proporcjach 1:1 i opryskiwać sadzonki. Zabieg ten chroni rośliny przed atakami szkodników.