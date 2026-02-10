Biorę z łazienki i wrzucam do kopca kreta. Dzięki temu kret wynosi się, gdzie pieprz rośnie i już nie chce wracać. Humanitarny sposób na pozbycie się kreta

Krety nie zapadają w sen zimowy, co pozwala im na aktywność w ogrodach, szczególnie podczas łagodnych zim.

Zimowa obecność kreta, mimo że szkodliwa dla trawników i roślin, przyczynia się do spulchniania gleby i zwalczania szkodników.

Odkryj proste, domowe sposoby na humanitarne pozbycie się kreta z ogrodu.

Dlaczego kret pojawia się zimą w ogrodzie?

Wbrew pozorom kret to szkodnik, który pojawia się w ogrodzie nie tylko wiosną oraz latem. Wbrew powszechnie panującej opinii, kret nie zapada w sen zimowy. Gdy temperatury spadają kret zimuje w wydrążonych korytarzach około 60 cm poniżej poziomu zamarzania. Tuż przed nadejściem zimy kret buduje podziemne gniazdo. Kret w ogrodzie traktowany jest jako szkodnik, jednak należy pamiętać, że ssak ten znajduje się pod ochroną. Drążone przez kreta tunele oraz kopce mogą zniszczyć trawnik. Dodatkowo kret podgryza i niszczy korzenie wielu roślin. Z drugiej jednak strony, w naturze kret nie jest traktowany tylko i wyłącznie jako szkodnik. Podziemne korytarze spulchniają glebę, co sprzyja nawodnieniu. Dodatkowo kret żywi się owadami i małymi szkodnikami, takimi jak turkuć podjadek. Jest wiele sposobów na pozbycie się kreta z ogrodu. Najczęściej polecane są fizyczne zapory lub odstraszacze wrzucane do kopców.

Weź kilka garści z łazienki i wrzuć do kopca kreta. Ucieknie, gdzie pieprz rośnie

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów na pozbycie się kreta z ogrodu są włosy oraz sierść. Krety ich bardzo nie lubią. Wystarczy, że ze szczotki do włosów zdejmiesz trochę kosmyków i dodasz i sierść po szczotkowaniu kota lub psa. Całość wrzuć do kopca kreta, a zwierze ucieknie z Twojego ogrodu. Innym, często polecanym, sposobem jest połączenie czosnku oraz olejku rycynowego. To połączenie, którego krety bardzo nie lubią. Rozgnieć kilka ząbków czosnku i dodaj niewielką ilość olejku rycynowego. Taką mieszankę wlej do rozsypanego wcześniej kopca. To najbardziej skuteczne, ekologiczne sposoby na pozbycie się kreta z ogrodu.

