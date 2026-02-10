Gdy tylko rozpuści się śnieg zbierz 5 garści i podlewaj tym róże. To najważniejsze nawożenie róży w sezonie, dzięki któremu kwiaty zachwycą nawet projesjonalistów. Czy nawozić róże?

Piękne róże to nie tylko urok, ale i odpowiednia pielęgnacja – kluczem jest pierwsze wiosenne nawożenie!

Dowiedz się, kiedy i czym nawozić krzewy róż, aby kwitły obficie przez cały sezon.

Poznaj sekret domowej odżywki z pokrzywy, która zapewni różom idealne warunki wzrostu.

Chcesz, by Twój ogród zachwycał bujnymi kwiatami? Sprawdź, jak przygotować róże na wiosnę!

Pierwsze nawożenie krzewów róż w sezonie. Kiedy i czym nawozić róże?

Róże to rośliny, które znajdziemy niemal w każdym ogrodzie. Są eleganckie, romantyczne i przepięknie komponują się w domowych ogrodach. Dobrze pielęgnowane róże kwitną długo i obficie. Sekretem bujnych kwiatów jest odpowiednie nawożenie. Świetnie sprawdzą się w tym celu domowe odżywki, które przygotujesz własnoręcznie. Pierwsze nawożenie róż jest bardzo ważne ponieważ wpływa na cały sezon wegetacyjny krzewów. W tym czasie warto sięgać po nawozy i przedłużonym działaniu. Dostarczą one różom potrzebnych składników odżywczych i będą je chroniły przed chorobami oraz szkodnikami. Pierwszą porcję nawozów powinno się zaaplikować tu po wiosennym cięciu krzewów. Najczęściej jest to przełom marca oraz kwietnia. W przypadku krzewów róży równie ważne są kolejne etapy nawożenie. Róże powinny być odżywiana aż do połowy lata. Po tym czasie należy ograniczyć stosowanie nawozów, aby krzew mógł przygotować się na nadchodzącej zimy.

Zbierz kilka garści i na wiosnę podlewaj tym róże. Będą obficie kwitły przez cały sezon

Róże, podobnie jak hortensje, najlepiej kwitną w lekko kwaśnej glebie. Najlepsze dla nich będzie podłoże o pH 5,6 - 6,5. W glebie zasadowej róże kwitną wolniej i słabiej. Ogrodnicy pozom kwasowości gleb regulują nawozami. Jeżeli gleba jest zbyt kwaśna to należy podstawić na odżywki zasadowe. Taki też jest domowy nawóz do róż z pokrzywy. Możesz zacząć przygotowywać go już zimą, dzięki czemu będzie gotowy wczesną wiosną. Potrzebujesz około 1 kg liści pokrzywy. Zalej je 10 l odstanej wody. Tak przygotowaną mieszanka odstaw w ciemne i chłodne miejsce na około 4 tygodnie. raz na jakiś czas całość dokładnie przemieszaj. Wczesną wiosną rozcieńczaj nawóz z pokrzywy z wodą w proporcjach 1:10 i podlewaj nim róże. Tak odżywka sprawi, że róże będą obficie kwitły przez długie tygodnie.

Zanim zaczniesz pierwsze w sezonie nawożenie krzewów róż, to nie zapomnij o ich przycięciu. Cięcie rozpoczynamy w trzecim roku po posadzeniu krzewów. Polega ono głównie na skróceniu pędów bocznych do 1/3 – 2/3 ich długości. U podstawy możesz wyciąć słabe pędy, a po latach również te najstarsze, które słabo już kwitną.

