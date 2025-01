Na początku lutego zrób to z borówką amerykańską w ogrodzie, a latem nie nadążysz za zabieraniem owoców. Jak poprawić owocowanie borówki amerykańskiej?

Zrób to w lutym z borówką amerykańską. Dzięki temu zbierzesz całe kosze owoców

Zbliża się wiosna, a wraz z nią początek prac w ogrodzie. Przełom stycznia i lutego to czas kiedy powinno rozpocząć się pierwsze przygotowania do wiosny. To właśnie w tym czasie najczęściej następuje zmiana pogody i można zacząć zdejmowanie zimowych okryć z krzewów oraz iglaków. Kolejnym ważnym zabiegiem jest przygotowanie krzewów owocowych do sezonu wegetacji. Szczególnie ważne są zabiegi pielęgnacyjne wykonywane na borówce amerykańskiej. Od niego może zależeć, czy i jak będzie owocował krzew.

Jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych w przypadku borówki amerykańskiej jest jej przycinanie. W zależności od odmiany borówka amerykańska wymaga regularnego przycinania pędów. Dzięki temu jej owocowanie jest większe, a owoce smaczniejsze. Przycinanie borówki amerykańskiej powinno przeprowadzać się wczesną wiosną.

Jak przycinać borówkę amerykańską na wiosnę?

Co roku powinno się delikatnie przycinać pędy borówki amerykańskiej. Tego rodzaj przycinania polega przede wszystkim na pozbyciu się starych i uschniętych pędów. Zaleca się je przede wszystkim w przypadku odmian drobnoowocowych. Raz na kilka lat zalecane jest także ostre cięcie, które ma skutkować rozrostem krzewu oraz pojawieniem się nowych pędów. Cięcie borówki amerykańskiej powinno przeprowadzać się w ciepły i słoneczny dzień. Nie ro tego, gdy w prognozie zapowiadane są wysokie mrozy oraz silny wiatr. Ucinaj pędy na wysokości około 40 cm. W przypadku starych i uschniętych pędów ucinaj je przy samej ziemi. Radykalne, ostre cięcie może spowodować brak owocowania w sezonie wegetacyjnym. Finalnie jest wyjdzie to roślinie na zdrowie. Krzew w kolejnych latach będzie silniejszy i bardziej okazały. Po przycinaniu borówki amerykańskiej może powoli zacząć je nawożenie.

Quiz: Kwiatki bratki i? Oto arcytrudny test. Znasz polskie piosenki o kwiatach albo z kwitami w tle? Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od prostego tekstu, z którym poradzi sobie nawet przedszkolak. Radiowe Nutki w piosence „Kwiatki bratki” wspominają jeszcze o innych kwiatach „dla Malwinki, dla Dorotki”. Jakich? Trzykrtoki Stokrotki Paprotki Następne pytanie