To dlatego Kuba Wojewódzki nie ma dzieci. Tajemnica samozwańczego króla TVN

Kuba Wojewódzki związki. Gwiazdor TVN był m.in. z Anną Muchą i Renatą Kaczoruk

Kuba Wojewódzki był w wielu związkach z kobietami. O jego relacjach damsko-męskich zrobiło się głośno po tym, gdy zyskał ogólnopolską sławę, będąc jurorem w programie "Idol". Pierwszą słynną partnerką samozwańczego króla TVN, o której wiadomo, była Anna Mucha. Gwiazda "M jak miłość" i Kuba Wojewódzki byli parą w latach 2003-2007. Kilka lat później media żyły związkiem prezentera i modelki Renaty Kaczoruk. Emocje wzbudzała zwłaszcza spora różnica wieku pomiędzy zakochanymi. Celebrytka jest bowiem młodsza od Kuby Wojewódzkiego o 23 lata. To jednak nic w porównaniu do Anny Markowskiej, kolejnej ukochanej samozwańczego króla TVN. Od tej prezenter jest starszy o 29 lat. To nie przeszkadzało partnerom w dogadywaniu się. - Zawsze przegadywaliśmy godziny, całe noce i uwielbialiśmy sobie rozmawiać o życiu i o wszystkim innym. Kuba zawsze będzie mi bliską osobą. Myślę, że się lubimy, szanujemy i to się nie zmieni - wyznała Markowska w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Mimo to związek "Powiatowego" - podobnie jak poprzednie - próby czasu nie przetrwał. A mówiło się nawet o ślubie... Wiele wskazuje na to, że Kuba Wojewódzki po prostu nie jest stworzony do zakładania rodziny i posiadania potomstwa.

To dlatego Kuba Wojewódzki nie ma dzieci. Sam się otworzył

Gwiazdor TVN, który zwykle przepytuje celebrytów na temat ich życia prywatnego, pewnego razu sam się otworzył. Podczas rozmowy z Krzysztofem Stanowskim w Kanale Sportowym powiedział coś, co chyba najlepiej wyjaśnia to, dlaczego Kuba Wojewódzki nie ma dzieci.

Ja jestem permanentnym singlem z wyboru. Nie dlatego, że ciągle źle wybieram, tylko dlatego, że ten rodzaj singielstwa daje ci niezwykłe walory swobody – życiowej, obyczajowej. Ja dzisiaj jestem tu, a za dwa dni mogę być na drugim końcu świata. I to upaja, do tego człowiek się przyzwyczaja… Ja nie jestem długodystansowcem, ale to też ma swoje plusy. Pewnie ma też minusy, ale te minusy nie przykrywają nam plusów

podkreślił samozwańczy król TVN, który właśnie obchodzi swoje 62. urodziny.

Wszystkie kobiety Kuby Wojewódzkiego. Król TVN-u to łamacz kobiecych serc!

Sonda Myślisz, że Kuba Wojewódzki stanie w końcu na ślubnym kobiercu? Tak Nie Trudno powiedzieć