W Polsce nie brakuje samotnych rolników, którzy całe życie poświęcili pracy na gospodarstwie, dbaniu o pola, zwierzęta i plony, a teraz marzą o tym, by mieć kogoś bliskiego przy boku. Twórcy hitu telewizyjnego wychodzą naprzeciw tym pragnieniom. Program "Rolnik szuka żony" szuka osób, które nie boją się miłości, nawet jeśli cały dzień spędzają w polu lub przy zwierzętach.

Ruszył casting do 13. edycji "Rolnik szuka żony"! To prawdziwa szansa na miłość

Jak się okazuje jest to banalnie proste - wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i poczekać na kontakt od organizatorów. Twórcy programu ostrzegają: jeśli numer telefonu będzie błędny, zgłoszenie nie zostanie potwierdzone, a szansa na miłość przepadnie!

"Rolnik szuka żony" to nie tylko telewizyjny hit, ale przede wszystkim prawdziwa historia ludzi, którzy chcą znaleźć partnera na całe życie. Program pomaga samotnym rolnikom spotkać osoby, które podzielają ich pasje, zrozumieją życie na wsi i chcą razem budować przyszłość, zarówno na polu, jak i w sercu.

Niektórzy uczestnicy po programie znaleźli miłość, której szukali przez lata, a historia każdego rolnika jest inna, niektórzy marzą o wspólnym prowadzeniu gospodarstwa, inni o spokojnym życiu na wsi z dala od miejskiego zgiełku, ale wszyscy mają jedno - nadzieję na prawdziwe uczucie.

