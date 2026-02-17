Antek Królikowski ujawnia, jak wygląda teraz jego życie. Zachwyca się córcią. "Widzę w Jadzi mojego ojca, Pawła"

Po latach afer i skandali Antek Królikowski wreszcie się uspokoił i bardzo dojrzał. W październiku 2024 roku został ojcem małej Jadzi, którą dziś, wraz z jej mamą Izabelą Banaś, wychowuje we Wrocławiu. W dniu swoich 37-letnich urodzin aktor ujawnia "Super Expressowi", jak wygląda jego życie i zachwyca się córeczką, która wygląda dokładnie jak jego tata - śp. Paweł Królikowski (†58 l.).

Jak wygląda teraz życie Antka Królikowskiego?

Ostatnio dobrze mu się wiedzie - zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Antek Królikowski gra w codziennym serialu stacji TV4 "Uroczysko", który cieszy się dobrą oglądalnością i właśnie doczekał się piątego sezonu. Z tej okazji mieliśmy okazję spotkać się z aktorem. A przy okazji dokładnie dziś obchodzi on urodziny! Świętować będzie wraz z ukochaną Izą i ich słodką córeczką - Jadzią, która niedługo skończy 1,5 roku.  

W serialu Antek Królikowski gra policjanta. Nie wypada mu już łobuzować tak, jak dawniej. Ta rola również go uspokoiła. - Ale to nie znaczy, że Iza ma w domu policjanta - żartuje Antek.

Jestem dla niej sobą, a ona... jest moim aniołem. Cieszę się z niej jak z niczego na świecie! Nie ukrywam, że ten Wrocław, nasze przenosiny i to, że tam wychowujemy dzidzię, to, że mam fajną pracę - to jest coś, za co jestem wdzięczny losowi. Zwyczajnie cieszę się z tego, jak to się wszystko poukładało

- mówi Królikowski w rozmowie z "Super Expressem".

Tylko u nas! Królikowski opowiada o córeczce, Jadzi

Gdy opowiada o córeczce, w jego oczach pojawia się błysk.

Jadzia rośnie. Dużo się uśmiecha, co chwilę uczy się czegoś nowego. Widzę w niej nie dość że siebie, to najbardziej mojego ojca, Pawła. Jak śpi, to jest po prostu identyczna! Albo jak się śmieje

- zachwyca się córcią.

Przez to, że dziś mojego taty nie ma, moment, kiedy dostrzegę takie podobieństwo, jest dla mnie jak cud. Duch ojca jest obecny i to jest fajne, bo rodzina Królikowskich to wspaniała rodzina. Cieszę się, że mam te geny. To są specyficzne geny, ale bardzo jestem z nich dumny

- mówi z uśmiechem Antek. 

