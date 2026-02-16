Winda spadła z drugiego piętra! W środku był pasażer

Anita Leszaj
Grzegorz Kluczyński
2026-02-16 22:32

Kolejna awaria windy w krakowskim apartamentowcu! Tym razem doszło do niej w budynku przy ul. Bratysławskiej. Dźwig najpierw ruszył z najniższego poziomu a następnie runął z wysokości drugiego piętra aż do maszynowni. W środku był pasażer. 72–latek przeżył chwile grozy.

To już kolejna taka awaria

W styczniu doszło do awarii dźwigu w budynku wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej. Dźwig z starszą kobietą w środku zerwał się i spadł dwa piętra w dół. Na szczęście zatrzymał się na wysokości drugiego piętra. 83–letnia pasażerka złamała nogę wskutek wypadku. Przerażoną kobietę wydobyli z pułapki strażacy. W szpitalu przeszła operację.

Winda zerwała się w apartamentowcu

Do kolejnej awarii windy doszło tym razem w charakterystycznym apartamentowcu "Dom wschodzącego Słońca" na Krowodrzy. Tam dźwig runął aż do maszynowni wraz z 72–letnim pasażerem w środku. Mężczyzna wjechał windą z poziomu parkingu na drugie piętro. Tam doszło do awarii i runął w dół.

Na szczęście nic mu się nie stało, choć było blisko tragedii. Przycisk awaryjny nie zadziałał. Mężczyznę usłyszał portier, który wezwał pomoc. Po godzinie 72–latek został uwolniony przez strażaków.

Mieszkańcy boją się jeździć windą

Apartamentowiec ma 17 pięter i jest trzecim najwyższym budynkiem w Krakowie. Po awarii windy mieszkańcy boją się korzystać z drugiej, która jest czynna.

– A wchodzić na najwyższe piętra jest bardzo ciężko – mówią.

Zerwała się winda z pasażerem
Kraków: winda spadła z pasażerka w środku
