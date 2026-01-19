Dramat w Krakowie. Winda runęła w dół, w środku kobieta!

Horror w windzie. Jak uratowano 83-letnią seniorkę z Krakowa?

Jak informuje RMF FM, do zdarzenia doszło w jednym z bloków przy ul. Armii Krajowej w Krakowie. W sobotę (17 stycznia) po południu winda runęła w dół, zatrzymując się na wysokości drugiego piętra. W kabinie była 83-letnia kobieta. Seniorka może mówić o dużym szczęściu, ponieważ „jedynie” skręciła nogę. Poszkodowaną 83-latkę z windy wyciągnęli strażacy.

Winda w Krakowie runęła w dół. Co dalej z bezpieczeństwem?

Zdarzenie w Krakowie, gdzie winda runęła w dół, stawia pod znakiem zapytania kwestię bezpieczeństwa technicznego urządzeń w budynkach mieszkalnych. Zarządca budynku z pewnością będzie musiał zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi regularności przeglądów i stanu technicznego windy. Czy awaria była wynikiem zaniedbań, czy też nagłej, nieprzewidzianej usterki? Odpowiedzi na te pytania są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Na razie nie ma szczegółowych informacji na temat przyczyn awarii, jednak sprawa z pewnością zostanie dokładnie zbadana przez odpowiednie organy. Tego typu incydenty powinny być sygnałem do wzmożonej kontroli i konserwacji wind w całej Polsce, aby uniknąć podobnych tragedii w przyszłości.

Źródło: RMF FM

Sonda Czy boisz się jeździć windą? Tak Nie