Próbna matura 2026 z języka angielskiego. Tu znajdziesz arkusz i odpowiedzi

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-03-06 7:48

Próbna matura 2026 z języka angielskiego (poziom podstawowy). W piątek, 6 marca, uczniowie piszą ostatni egzamin w ramach tegorocznej próbnej matury przygotowanej przez CKE. W artykule znajdziesz proponowane odpowiedzi opracowane przez eksperta oraz arkusz CKE dostępny do pobrania.

Matura 2024 z języka angielskiego

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express

Próbna matura z języka angielskiego to dla wielu uczniów ostatnia okazja, aby sprawdzić swoją wiedzę przed właściwym egzaminem. Test pozwala zapoznać się z formą arkusza oraz typami zadań, które pojawiają się na maturze. W części pisemnej sprawdzane są m.in. umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, znajomości środków językowych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Matura próbna 2026: ANGIELSKI arkusz cke odpowiedzi do ściągnięcia

W tym artykule opublikujemy arkusz próbnej matury z języka angielskiego przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Materiał zostanie dodany krótko po zakończeniu egzaminu. Równocześnie pojawią się proponowane rozwiązania zadań, opracowane przez eksperta, który przeanalizuje arkusz i wskaże sugerowane odpowiedzi.

Tekst będzie aktualizowany na bieżąco, gdy tylko dostępne będą kolejne rozwiązania. Dzięki temu maturzyści będą mogli szybko porównać swoje odpowiedzi z propozycjami eksperta i wstępnie ocenić, jak poradzili sobie z próbnym egzaminem.

Arkusz z j. angielskiego umieścimy w tym miejscu, gdy tylko będzie on dostępny. Wkrótce potem zamieścimy odpowiedzi eksperta.

