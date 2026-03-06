Tej rośliny już nie posadzisz w swoim ogrodzie. Będzie zakazana! Jeżeli masz ją w swoim ogrodzie trzeba będzie wykopać. Wysokie kary

Ta popularna roślina będzie zakazana w Polsce. Trzeba będzie ją wykopać

Długosz okrągłolistny będzie zakazany od 2 sierpnia 2027 roku w całej Unii Europejskiej. Roślina to popularny gatunek pnącza. W ogrodach ceniona była z uwagi na efektowne zielonych ściany, jakie tworzyła. Okazuje się jednak, że długosz okrągłolistny przynosi więcej szkody niż pożytku. Przede wszystkim roślina ta cechuje się bardzo wysokim wskaźnikiem inwazyjności i stanowi zagrożenie dla lokalnych ekosystemów. Dodatkowo jej żółte owoce są silnie trujące zarówno dla zwierząt, jak i ludzi.

Jak wygląda długosz okrągłolistny?

Jest to gatunek pnącza, które bardzo szybko się rozrasta. Jego cechą charakterystyczną są żółte owoce, które po pęknięciu odsłaniają trujące nasiona. Liście długosza są okrągłe i błyszczące, a jesienią przybierają intensywnie żółty kolor. Zimą nie traci liści, co sprawia, że jako jedna z niewielu roślin o tej porze roku prezentuje się bardzo okazałe. Trzeba przyznać, że roślina wygląda efektownie, ale bardzo szybko się rozrasta i zaczyna przejmować dominację na terenie wybierając rodzime gatunkom.

Dlaczego długosz okrągłolistny będzie zakazany?

Gatunki inwazyjne to poważny problem dla lokalnych ekosystemów. Coraz częściej podejmowane są decyzje, które mają na celu ochronę rodzimej fauny i flory. Regulacje Unii Europejskiej mają chronić lokalna bioróżnorodność i listę lokalnych roślin. W tym celu wprowadza się zakazy dotyczące gatunków inwazyjnych. Na taką listę trafił właśnie długosz okrągłolistny.

Ten gatunek pnącza bardzo dobrze radzi sobie w naszym klimacie co sprawiło, że w ekspresowym tempie zaczął wypierać rodzime rośliny. Potrafi on gęsto porastać i otulać rożnego rodzaju podpory i inne elementy sprawiając, ze inne gatunki tracą dostęp do wody oraz składników odżywczych. Jako pnącze może także odcinać dostęp do światła słonecznego i przysłowiowo dusić inne rośliny. Prowadzi do osłabienia, a także obumarcia.

Od 2027 roku jego posiadanie, sprzedaż, rozmnażanie i wprowadzanie do środowiska zostanie całkowicie zakazane na terenie całej Unii Europejskiej. Decyzja ta wynika z poważnych zagrożeń, jakie długosz stwarza dla rodzimych ekosystemów wodnych. Jego szybki wzrost i zdolność do tworzenia gęstych kożuchów na powierzchni wody prowadzą do blokowania dostępu światła dla roślin podwodnych, zmniejszenia natlenienia wody oraz wypierania rodzimych gatunków roślin i zwierząt. W konsekwencji prowadzi to do degradacji siedlisk wodnych i utraty bioróżnorodności, co uzasadnia wprowadzenie tak restrykcyjnych środków prawnych.

Jak wykopać długosza okrągłolistnego z ogrodu?

Długosz okrągłolistny to roślina, która może szybko się rozprzestrzeniać, dlatego jej usunięcie z ogrodu wymaga konsekwentnego działania. Skuteczne usunięcie długosza polega na precyzyjnym wykopaniu wszystkich kłączy i korzeni, ponieważ nawet mały fragment może odrosnąć. Użyj ostrego szpadla lub wideł amerykańskich, aby delikatnie podważyć i wydobyć całą roślinę wraz z systemem korzeniowym. Dowiedz się, jak prawidłowo wykopać długosza okrągłolistnego, by raz na zawsze pozbyć się go z ogrodu i zapobiec jego ponownemu pojawieniu się.