Wlej pół szklanki zamiast zmiękczacza. Poduszki będą puszyste i mięciutkie. Usunie bakterie i plamy. Pranie poduszek w pralce

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że poduszki, zwłaszcza te z wypełnieniem syntetycznym można prać w pralce. Pranie poduszek to bardzo ważna czynność, przekładająca się na nasze zdrowie i higienę snu, dlatego należy to robić nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. W ten sposób pozbędziesz się z nich roztoczy, bakterii, ale przede wszystkim żółtych plam z potu. To właśnie w poduszkę wchłania się pot wydzielany przez nasze ciało podczas snu, a w efekcie powstają żółte plamy na poduszce, które ciężko usunąć podczas standardowego prania. Co więcej - zastosowanie kilku zasad prania poduszek w pralce sprawi, że odzyskają one swoją puszystość, a spanie na nich będzie czystą przyjemnością. Jak zatem prać poduszki w pralce, aby były puszyste? Tu pomoże zastosowanie octu do prania. Otóż ten płyn znakomicie oczyszcza włókna i sprawi, że stają się one miękkie. Co więcej ocet działa antybakteryjnie i grzybobójczo, dlatego jest nieoceniony podczas prania poduszek. Jak go stosować?

Pranie poduszek w pralce z octem. Domowy sposób

Pranie poduszek z dodatkiem octu wspaniale wpłynie na ich puszystość i czystość. Włóż do pralki poduszki, ale tak, aby pozostawić między nimi przestrzeń. Do dozownika dodaj płyn do prania, z kolei zamiast płynu do płukania dodaj pół szklanki octu z kilkoma kroplami olejku eterycznego. Można również dodać do proszku 3 łyżki sody oczyszczonej, która ma działanie wybielające, więc z łatwością usunie z poduszek wszelkie plamy.

Pranie poduszek w pralce. Zasady

Oczywiście podczas prania poduszek w pralce należy przestrzegać kilku zasad. Dzięki temu ich wypełnienie nie zbije się i będzie higienicznie czyste. Dobrym sposobem, by poduszki nie straciły swojej objętości i miękkości, jest pranie ich w pralce z piłeczkami tenisowymi. Podczas prania będą one rozbijać poduszkę, dzięki czemu pozostanie ona puchata. W przypadku poduszki syntetycznej ustaw program do prania pościeli lub pranie delikatne. Należy jedynie trzymać się zasady, ale temperatura prania nie była wyższa niż 40 stopni Celsjusza, a obroty nie wyższe niż 400 na minutę, aby nie zbić wypełnienia. Warto zrezygnować z proszku do prania na rzecz płynu do prania.

