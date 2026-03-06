Wlej pół szklanki zamiast zmiękczacza. Poduszki będą puszyste i mięciutkie. Usunie bakterie i plamy. Pranie poduszek w pralce

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-03-06 5:10

Plamy z potu i niehigieniczny zapach poduszek to bardzo wymowny sygnał, że nadeszła najwyższa pora, aby je uprać. Jeśli posiadasz poduszki wypełnieniem syntetycznym, to możesz śmiało prać je w pralce. Wystarczy, że wlejesz pół szklanki tego płynu do szuflady na detergenty i nastawiasz pranie poduszek, a po wyjęciu z bębna będą puszyste i czyste. Taki sposób usunie z nich bakterie i plamy.

Pranie poduszek w pralce

i

Autor: Shutterstock
  • Regularne pranie poduszek to klucz do higieny i zdrowego snu, eliminując roztocza i plamy.
  • Pewien domowy sposób sprawi, że Twoje poduszki odzyskają puszystość i świeżość.
  • Wystarczy jeden popularny produkt, aby Twoje poduszki były miękkie i czyste.
  • Odkryj sekret, jak prać poduszki, by zawsze były jak nowe!

Wlej 1/2 szklanki do pralki i upierz poduszki, a będą puszyste i mięciutkie

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że poduszki, zwłaszcza te z wypełnieniem syntetycznym można prać w pralce. Pranie poduszek to bardzo ważna czynność, przekładająca się na nasze zdrowie i higienę snu, dlatego należy to robić nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. W ten sposób pozbędziesz się z nich roztoczy, bakterii, ale przede wszystkim żółtych plam z potu. To właśnie w poduszkę wchłania się pot wydzielany przez nasze ciało podczas snu, a w efekcie powstają żółte plamy na poduszce, które ciężko usunąć podczas standardowego prania. Co więcej - zastosowanie kilku zasad prania poduszek w pralce sprawi, że odzyskają one swoją puszystość, a spanie na nich będzie czystą przyjemnością. Jak zatem prać poduszki w pralce, aby były puszyste? Tu pomoże zastosowanie octu do prania. Otóż ten płyn znakomicie oczyszcza włókna i sprawi, że stają się one miękkie. Co więcej ocet działa antybakteryjnie i grzybobójczo, dlatego jest nieoceniony podczas prania poduszek. Jak go stosować?

Pranie poduszek w pralce z octem. Domowy sposób

Pranie poduszek z dodatkiem octu wspaniale wpłynie na ich puszystość i czystość. Włóż do pralki poduszki, ale tak, aby pozostawić między nimi przestrzeń. Do dozownika dodaj płyn do prania, z kolei zamiast płynu do płukania dodaj pół szklanki octu z kilkoma kroplami olejku eterycznego. Można również dodać do proszku 3 łyżki sody oczyszczonej, która ma działanie wybielające, więc z łatwością usunie z poduszek wszelkie plamy.

Pranie poduszek w pralce. Zasady

Oczywiście podczas prania poduszek w pralce należy przestrzegać kilku zasad. Dzięki temu ich wypełnienie nie zbije się i będzie higienicznie czyste. Dobrym sposobem, by poduszki nie straciły swojej objętości i miękkości, jest pranie ich w pralce z piłeczkami tenisowymi. Podczas prania będą one rozbijać poduszkę, dzięki czemu pozostanie ona puchata. W przypadku poduszki syntetycznej ustaw program do prania pościeli lub pranie delikatne. Należy jedynie trzymać się zasady, ale temperatura prania nie była wyższa niż 40 stopni Celsjusza, a obroty nie wyższe niż 400 na minutę, aby nie zbić wypełnienia. Warto zrezygnować z proszku do prania na rzecz płynu do prania.

Super Express Google News

Polecany artykuł:

Wyciśnij i wetrzyj w plamy na materacu, a po 10 minutach nie będzie po nich śla…
Rewelacyjny trik na czysty i pachnący sweter
Galeria zdjęć 8
Quiz. Jakie perfumy najlepiej do Ciebie pasują?
Pytanie 1 z 8
Twoje wymarzone wakacje to:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRANIE PODUSZEK