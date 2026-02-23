Weź z łazienki i wsmaruj w zmatowiałe reflektory samochodowe. Będą jak nowe. Czyszczenie lamp samochodowych

Zmatowiałe i pożółkłe reflektory to problem wielu kierowców, wpływający na estetykę samochodu.

Zamiast drogich zabiegów, możesz przywrócić im blask za pomocą prostych, domowych sposobów.

Wykorzystaj to, co masz w łazience lub kuchni, aby reflektory znów wyglądały jak nowe.

Odkryj, jak łatwo i tanio odnowić lampy w swoim aucie!

Wetrzyj w reflektory samochodowe i spłucz wodą, a będą jak nowe

Każdy posiadacz samochodu przyzna, że należy o niego dbać, aby służył nam bezawaryjnie możliwie jak najdłużej. I nie chodzi tu wyłącznie o regularne przeglądy i wymianę zużytych części, ale także o zewnętrzne elementy, takie jak szyby, lakier, na którym pojawiają się korozje i rdza, ale też o reflektory. Te ostatnie spędzają sen z powiek wielu kierowcom, gdyż z upływem czasu tracą swój dawny wygląd. Lampy w aucie tracą swój blask, stają się matowe, a czasami wręcz pożółkłe. To z pewnością przekłada się na estetyczny wygląd całego pojazdu. Niestety w takiej sytuacji zwykła wizyta na myjni samochodowej nie pomoże, gdyż nie przywróci reflektorom ich dawnego wyglądu. Dlatego warto raz na jakiś czas przeprowadzić czyszczenie reflektorów samochodowych. Nawet ten domowy sposób może okazać się strzałem w dziesiątkę. Wykorzystaj zwykłą pastę do mycia zębów - taką bez drobinek ścierających, które mogłyby uszkodzić czyszczoną powierzchnię. Nałóż pastę na miękką ściereczkę i poleruj lampy wykonując koliste ruchy. Następnie spłucz reflektory wodą i koniecznie wytrzyj do sucha.

Domowy sposób na czyszczenie reflektorów w samochodzie

Istnieje jeszcze jeden domowy sposób na przywrócenie reflektorom samochodowym dawnego blasku. Okazuje się, że doskonale sprawdza się cytryna z sodą oczyszczoną. Wystarczy przekroić cytrynę na pół, posypać odrobiną sody i dokładnie przecierać przez kilka sekund światła w samochodzie. Na koniec wytrzyj je wilgotną szmatką, aby usunąć resztki sody i gotowe. Warto również raz na kilka tygodni przemyć lampy wodą z octem, który posiada świetne właściwości nabłyszczające. Dzięki takim zabiegom reflektory samochodowe będą lśnić z czystości jak nowe.

