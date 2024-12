Raz w miesiącu pryskam to na szyby w aucie i przestały zaparowywać. Za 10 zł odkryłam sposób na zaparowane szyby w samochodzie

Dodaj do buraków, a szybciej przygotujesz zakwas na barszcz wigilijny. Prosty przepis na to, jak zrobić zakwas z buraków

Przecieram tym szyby w samochodzie. W końcu przestałam mieć problem z zaparowanymi oknami

Jesienią i zimą parowanie wilgoci i osadzanie się na szybach to dość powszechny problem. Czasami wynika on z nieprawidłowego korzystania z nawiewów w aucie, a czasem jest naturalnym zjawiskiem połączonym z pogodą. Zaparowane szyby w samochodzie mogą stanowić niebezpieczeństwo i mocno ograniczać widoczność. Warto wiedzieć, że w Polsce jazda z zaparowaną przednią szybą może skończyć się mandatem. Wilgoć zbierająca się na szybach samochodu może osadzać się w wyniku mokrych ubrań oraz złej wentylacji. Zimą nawet zwykle rozmowy w aucie mogą przyczyniać się do parowania szyb. Najprostszym sposobem, by wyeliminować parowanie szyb jest odpowiednie korzystanie z nawiewów w samochodzie. Równie skuteczne może przygotowanie szyb, by wilgoć się na nich nie osadzała. Wystarczy, że raz w miesiącu przetrzesz szyby w samochodzie ściereczką nasączoną zwykłą pianką do golenia. Sprawi ona, że na szybach powstanie warstwa ochronna przeciwdziałająca osadzaniu się wilgoci. Podobny efekt da niewielka ilość gliceryny. Sposoby te sprawdzą się także na zwykłych oknach w domach.

Co zrobić, aby szyby w samochodzie nie zaparowywały?

Jeżeli często zmagasz się z problemem zaparowanych szyb w samochodzie to warto sprawdzić, czy robisz wszystko poprawnie. W sezonie zimowym warto wymienić materiałowe dywaniki na gumowe. Będą one zbierały mniej wody i nie będą parowały. Jeżeli masz możliwość to możesz zostawić uchylone okna na noc, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza. W przypadku gdy rano szyby w samochodzie są zaparowane to ustaw nawiew na przednie i tylne okno. W ten sposób szybko odparujesz szyby. Jeżeli masz samochód bez klimatyzacji to włącz ciepły nawiew i uchyl.okno. Zapewnisz dzięki temu dobrą cyrkulację powietrza i wilgoć nie będzie się zbierać na szybach.

