Magdalena Ogórek w Pałacu Prezydenckim! Tak się wystroiła. Wypada?

Magdalena Ogórek rozpoczęła swoją karierę w show-biznesie na początku lat 2000., próbując swoich sił jako aktorka i modelka. Przełom w jej karierze nastąpił w 2015 roku, kiedy to kandydowała w wyborach prezydenckich. Po wyborach Ogórek związała się z TVP Info, gdzie prowadziła programy takie jak "W tyle wizji", "O co chodzi?" oraz "W kontrze". Pod koniec 2023 roku pojawiły się informacje o poszukiwaniach nowych wyzwań zawodowych przez Magdalenę Ogórek. Po odrzuceniu propozycji współpracy z TV Republika, prezenterka dołączyła do zespołu kanału wPolsce24.

Odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi

We wtorek Magdalena Ogórek poinformowała w mediach społecznościowych o otrzymaniu korespondencji z Kancelarii Prezydenta RP. Kilka godzin później okazało się, że została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie wręczył Sekretarz Stanu w KPRP, Andrzej Dera, w Pałacu Prezydenckim.

Reakcja Magdaleny Ogórek

Po odebraniu odznaczenia Magdalena Ogórek wyraziła swoje wzruszenie i wdzięczność na antenie wPolsce24.

- Jestem wzruszona i zaszczycona, ponieważ dla mnie jest to ukoronowanie wszystkich moich starań związanych z restytucją polskich dóbr kultury. Czuję się ogromnie wyróżniona, że pan prezydent zwrócił uwagę na te dokonania. Jak w 2017 roku przywoziłam trzy dzieła sztuki od syna generała SS, dzieła które opuściły Polskę w 39. roku w grudniu, to nigdy nie przypuszczałam, że ukoronowaniem tego będzie ten moment, że przyjdę tutaj i z rąk pana ministra Dery otrzymam Złoty Krzyż Zasługi - oznajmiła.

Podczas uroczystości Magdalena Ogórek miała na sobie obcisła białą sukienkę z czarnymi akcentami, podkreślającą szczupłą sylwetkę, cieliste szpilki i czarną kopertówkę. Włosy miała tradycyjnie rozpuszczone. Po uroczystości dumnie prezentowała przypięty do piersi order.

