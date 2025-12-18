Skandaliczne sceny. Radna wpadła w furię. Krzyki w kierunku wójta. „Nie drzyj ryja!”

Podczas posiedzenia rady gminy Jonkowo doszło do skandalicznych scen z udziałem radnej.

Radna Joanna Wrona zaatakowała słownie wójta Jacka Jatkiewicza, używając wulgarnych określeń.

Wójt złożył zawiadomienie na policję w sprawie znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej.

Jakie konsekwencje czekają radną za jej zachowanie i co dokładnie wydarzyło się na sesji?

W internecie pojawiło się nagranie z posiedzenia rady gminy Jonkowo, w powiecie olsztyńskim. Tematem burzliwej dyskusji była oczyszczalnia ścieków. Rozmowa zdecydowanie wymknęła się spod kontroli. Radna Joanna Wrona za wszelką cenę chciała uciszyć wójta Jacka Jatkiewicza. - Człowieku, bądźżeż cicho wreszcie – słyszymy na nagraniu z posiedzenia, zamieszczonym w sieci.

Mimo próśb o zachowanie spokoju, radna Wrona nie odpuszczała. – Człowieku, zamknij buzię przede wszystkim – wypaliła. Na tym nie koniec. Chociaż radny Paweł Karpeza, przewodniczący komisji, przywoływał radną do porządku, Wrona krzyknęła „Nie drzyj ryja!”.

Jakby tego było mało, radna podeszła do wójta i powiedziała. – Głuchy jesteś? Nie dość, że niski, to jeszcze głuchy – powiedziała Wrona, by po chwili rzucić „siad” w stronę wójta gminy Jonkowo. Poniżej nagranie z posiedzenia rady, przedstawiające fragmenty kłótni pomiędzy radną a wójtem.

takie tam spokojne posiedzenie rady gminy Jonkowo xD pic.twitter.com/Sl5C9dsEBU— Venek (@Venek__) December 18, 2025

Radna Joanna Wrona może mieć kłopoty. Wójt gminy Jonkowo zgłosił bowiem sprawę policji. - Wójt gminy Jonkowo złożył zawiadomienie dotyczące jego znieważania i naruszenia nietykalności cielesnej jako funkcjonariusza publicznego. Będzie przeprowadzone dochodzenie w tej sprawie – poinformował w rozmowie z „Super Expressem” podkom. Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Za znieważenie funkcjonariusza publicznego grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku, a za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego - grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do trzecj lat.

Źródło: Gmina Jonkowo / KMP w Olsztynie / RMF FM