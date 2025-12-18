Skandaliczne sceny. Radna wpadła w furię. Krzyki w kierunku wójta. „Nie drzyj ryja!”

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-12-18 13:56

Skandaliczne sceny w czasie posiedzenia rady gminy Jonkowo (woj. warmińsko-mazurskie). W czwartek (11 grudnia) radni dyskutowali o oczyszczalni ścieków. Radna Joanna Wrona zaatakowała wójta Jacka Jatkiewicza. – Nie drzyj ryja – krzyknęła w pewnym momencie. Sprawą zajmuje się Komenda Miejska Policji w Olsztynie. Wójt złożył zawiadomienie ws. znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej.

Skandaliczne sceny. Radna wpadła w furię. Krzyki w kierunku wójta. „Nie drzyj ryja!”

i

Autor: Gmina Jonkowo / YouTube/ Youtube Skandaliczne sceny na posiedzeniu rady gminy Jonkowo (woj. warmińsko-mazurskie).
Super Express Google News
  • Podczas posiedzenia rady gminy Jonkowo doszło do skandalicznych scen z udziałem radnej.
  • Radna Joanna Wrona zaatakowała słownie wójta Jacka Jatkiewicza, używając wulgarnych określeń.
  • Wójt złożył zawiadomienie na policję w sprawie znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej.
  • Jakie konsekwencje czekają radną za jej zachowanie i co dokładnie wydarzyło się na sesji?

W internecie pojawiło się nagranie z posiedzenia rady gminy Jonkowo, w powiecie olsztyńskim. Tematem burzliwej dyskusji była oczyszczalnia ścieków. Rozmowa zdecydowanie wymknęła się spod kontroli. Radna Joanna Wrona za wszelką cenę chciała uciszyć wójta Jacka Jatkiewicza. - Człowieku, bądźżeż cicho wreszcie – słyszymy na nagraniu z posiedzenia, zamieszczonym w sieci.

Mimo próśb o zachowanie spokoju, radna Wrona nie odpuszczała. – Człowieku, zamknij buzię przede wszystkim – wypaliła. Na tym nie koniec. Chociaż radny Paweł Karpeza, przewodniczący komisji, przywoływał radną do porządku, Wrona krzyknęła „Nie drzyj ryja!”.

Jakby tego było mało, radna podeszła do wójta i powiedziała. – Głuchy jesteś? Nie dość, że niski, to jeszcze głuchy – powiedziała Wrona, by po chwili rzucić „siad” w stronę wójta gminy Jonkowo. Poniżej nagranie z posiedzenia rady, przedstawiające fragmenty kłótni pomiędzy radną a wójtem.

Polecany artykuł:

Burmistrz szokuje słowami o dzieciach ze wsi. „Ich ubiór pokazuje, że rodzice n…

Radna Joanna Wrona może mieć kłopoty. Wójt gminy Jonkowo zgłosił bowiem sprawę policji. - Wójt gminy Jonkowo złożył zawiadomienie dotyczące jego znieważania i naruszenia nietykalności cielesnej jako funkcjonariusza publicznego. Będzie przeprowadzone dochodzenie w tej sprawie – poinformował w rozmowie z „Super Expressem” podkom. Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Za znieważenie funkcjonariusza publicznego grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku, a za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego - grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do trzecj lat.

CZYTAJ TEŻ: W Barcianach mieszkańcy zdecydowali o losie wójt. Co dalej z Martą Kamińską?

Źródło: Gmina Jonkowo / KMP w Olsztynie / RMF FM

Polecany artykuł:

Zapytali ludzi w Braniewie, dlaczego Rafał Trzaskowski przegrał. "Trzeba wycało…
Grzegorz BRAUN wygrywa z Konfederacją! Nowy sondaż komentują Krzysztof Ziemiec i Łukasz Jasina.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RADNI
POLICJA OLSZTYN