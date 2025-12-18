Piękna polska siatkarka znów rozgrzała internet! Wystarczyło jedno zdjęcie Alicji Grabki

Alicja Grabka w 2025 roku na dobre dała się poznać polskim kibicom. W rozgrywkach Ligi Narodów była ważną postacią reprezentacji Polski, która zdobyła brązowy medal. W wielu meczach przyczyniła się do tego sukcesu, choć w składzie na późniejsze mistrzostwa świata została zastąpiona przez Marlenę Kowalewską. Ta decyzja zaskoczyła sporą część kibiców - 27-latka zdążyła zdobyć ich uznanie w roli drugiej rozgrywającej. Zresztą wzbudzała zachwyt nie tylko grą, wyróżniając się nieprzeciętną urodą. Nic dziwnego, że poza parkietem piękna siatkarka chętnie bierze udział w sesjach zdjęciowych.

Siatkarka Alicja Grabka znów zachwyciła sesją

Grabka to kolejna z polskich siatkarek, która świetnie czuje się przed obiektywem. Efektami chętnie dzieli się na Instagramie, a pod koniec roku miała dla swoich fanów kolejną niespodziankę. Zawodniczka Budowlanych Łódź wzięła udział w sesji do klubowego kalendarza na 2026 rok! Na podobny ruch zdecydowała się m.in. Paulina Damaske, a zdjęcia siatkarek wywołały niemałe poruszenie.

"Kalendarz PGE Budowlani Łódź gotowy, aaaa listopad 2026 będzie wyglądał tak!" - napisała podekscytowana Grabka, prezentując zdjęcie z efektownej sesji. W komentarzach błyskawicznie posypały się komplementy, a jeden z nich należał do Magdaleny Stysiak, atakującej reprezentacji Polski.

Rozgrywająca Biało-Czerwonych tym razem wystąpiła w czarnej stylizacji mini pasującej idealnie do ławeczki, na której siedziała i trzymała rękę na popiersiu wykonanym w starożytnym stylu. "Dżizas. Zakochałam się" - skomentowała Natalia Perlińska, była siatkarka i uczestniczka programu "Top Model". Więcej zdjęć Alicji Grabki znajdziesz w powyższej galerii.