Polska siatkarka miała zostać modelką. Zrezygnowała dla sportu. Julita Piasecka zachwyca

Dziś Julita Piasecka z pewnością nie żałuje decyzji sprzed lat. Jej kariera stale się rozwija i już w wieku 22 lat stała się ważnym punktem reprezentacji Polski. W tym sezonie Stefano Lavarini chętnie korzysta z jej usług, a przyjmująca przyczyniła się do dobrych wyników w fazie zasadniczej Ligi Narodów. Polki zakończyły ją na 4. miejscu i pewnie awansowały do turnieju finałowego, który odbędzie się w dniach 23-27 lipca w Łodzi. Piasecka znalazła się w kadrze na te zawody, co z pewnością ucieszy coraz większe grono jej fanów.

PRZECZYTAJ: Kiedy grają polskie siatkarki? To ich rywalki w ćwierćfinale Ligi Narodów!

Julita Piasecka zrezygnowała z modelingu dla siatkówki

22-letnia przyjmująca imponuje umiejętnościami, ale też urodą. Z pewnością niejeden kibic na jej widok pomyślał, że poradziłaby sobie jako modelka, którą zresztą mogła zostać. Przygodę z siatkówką Piasecka zaczęła w wieku 8 lat, ale długo myślała też o modelingu. Jako nastolatka spróbowała swoich sił w tej branży. Jak to wyglądało?

- Miałam chwilowy epizod z tym związany, gdy miałam 15 lat. Byłam nawet w Paryżu i dołączyłam do fajnej agencji w Polsce, miałam też dołączyć do agencji w Paryżu. Jednak to był ten moment, gdy przechodziłam do Szczyrku i zdawałam sobie sprawę z tego, że nie będzie opcji, aby to połączyć, więc sobie odpuściłam. Ale około pół roku działałam i miałam nawet duże szanse, propozycje - mówiła w kwietniu 2023 r. w wywiadzie dla strony tauronliga.pl.

Polska siatkarka jak nimfa wodna! Na widok tego zdjęcia robi się gorąco

Mimo że ostatecznie wybrała siatkówkę, nadal zdarza jej się stanąć przed aparatem. Modeling pozostał jej hobby, a efekty można było podziwiać m.in. w tradycyjnym kalendarzu siatkarek ŁKS-u Łódź, w którym Piasecka grała w latach 2021-2024 (zdobyła mistrzostwo Polski w 2023 i brązowy medal w 2022 roku).

- Kiedy znajomi fotografowie pytają, czy mam ochotę zrobić z nimi sesję zdjęciową, z reguły się zgadzam, bo bardzo to lubię. Jednak z profesjonalnej kariery modelki zrezygnowałam już dawno - wyjaśniła swego czasu na łamach WP SportoweFakty.

Piasecka powalczy z koleżankami o medal Ligi Narodów

Jak pisaliśmy wyżej, Piasecka znalazła się w 14-osobowej kadrze reprezentacji Polski siatkarek na finały Ligi Narodów 2025 w Łodzi. Stefano Lavarini zdecydował się na te siatkarki:

Atakujące: Magdalena Stysiak, Malwina Smarzek

Rozgrywające: Katarzyna Wenerska, Alicja Grabka

Środkowe: Agnieszka Korneluk, Aleksandra Gryka, Magdalena Jurczyk, Weronika Centka-Tietianiec

Przyjmujące: Martyna Łukasik, Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske, Julita Piasecka

Libero: Aleksandra Szczygłowska, Justyna Łysiak