Venus Williams wyszła za mąż za włoskiego modela! Od Sereny dostała jacht!

Słynna tenisistka Venus Williams wyszła za mąż za włoskiego aktora i modela Andreę Pretiego po romantycznym spotkaniu.

Uroczystość na Florydzie trwała sześć dni, a Serena Williams podarowała siostrze luksusowy jacht.

Para poznała się przypadkiem na pokazie mody, a Venus ogłosiła zaręczyny po powrocie do tenisa.

Jak wyglądało bajkowe wesele i co sprawiło, że Venus wiedziała, że to ten jedyny?

Venus Williams ma 45 lat, a jej świeżo upieczony małżonek jest od niej o 8 lat młodszy. Podczas ceremonii ślubnej Amerykanka wygłosiła przysięgę małżeńską do zarówno po angielsku, jak i po włosku. - To był po prostu najszczęśliwszy, najpiękniejszy, najsłodszy dzień – powiedziała Venus Venus, była liderka rankingu WTA i 7-krotna mistrzyni turniejów Wielkiego Szlema.

- Kiedy zobaczyłem Venus w sukni ślubnej, była piękna, jak bogini. Płakałem i byłem szczęśliwy - zachwycał się Andrea Preti.

Venus Williams opublikowała zdjęcia z wielkiego dnia na Instagramie we wtorek rano, a na jednym z nich widać jej siostrę Serenę śpiewającą z zespołem. „Zgadnijcie, co robiłam w ten weekend? Tak, właśnie! Pobraliśmy się! To było i wciąż jest jak sen!” - napisała do fanów wzruszona Venus Williams.

Z gratulacjami pośpieszyła Urszula Radwańska, która dobrze zna się z Venus Williams. "Gratulacje! Wyglądasz wspaniale!" - napisała.

Venus Williams i Andrea Preti poznali się w 2024 roku na pokazie mody w Mediolanie, na który tenisowa legenda dotarła w ostatniej chwili. - Byłam w Lake Como na wyjeździe z siostrami, kiedy w ostatniej chwili dostałam zaproszenie i zdecydowałam się pójść z kaprysu. Andrea też wybrał się tam nieco przypadkiem. Żadne z nas nie planowało tam być – zdradziła magazynowi "Vogue" Venus Williams.

Po pierwszym spotkaniu we Włoszech umówili się na randkę w Londynie. - Po prostu wiedziałam, że za niego wyjdę. Ludzie zawsze mówią, że po prostu wiedzą, i ja po prostu wiedziałam - opowiadała potem Venus Williams, która zaręczyła się w lipcu, po wygraniu pierwszego meczu tenisowego po sensacyjnym wznowieniu kariery. - Mój narzeczony jest tutaj i naprawdę zachęcał mnie do kontynuowania gry – powiedziała wtedy przy ogromnych owacjach i aplauzie kibiców.

