Wystrojony Adam Małysz wypasionym Audi zajechał do Karola Nawrockiego! Szycha pełną gębą

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz oraz wicemistrzowie olimpijscy Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek spotkali się z Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim.

Kacper Tomasiak zdobył trzy medale na Igrzyskach Olimpijskich 2026, w tym dwa srebrne i jeden brązowy, co przyczyniło się do pozytywnych nastrojów wokół reprezentacji Polski.

Adam Małysz przyjechał na spotkanie eleganckim Audi i w stroju formalnym, odróżniając się od reszty delegacji ubranej w stroje sportowe.

Adam Małysz, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek na spotkaniu z Karolem Nawrockim

Adam Małysz po Igrzyskach Olimpijskich 2026 ma powody do radości. Przed najważniejszą sportową zimową imprezą czterolecia nastroje dalekie były od optymistycznych. Jeden człowiek jednak sprawił, że zupełnie inaczej patrzymy na reprezentację Polski. To Kacper Tomasiak, który z Igrzysk 2026 przywiózł trzy medale. Najpierw został wicemistrzem olimpijskim na skoczni normalnej, potem wywalczył brązowy krążek na dużym obiekcie, a na koniec dołożył srebrny medal w konkursie duetów (razem z Pawłem Wąskiem). Siłą rzeczy śmietankę spija też Adam Małysz, który od 2022 jest prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Nasz legendarny skoczek w towarzystwie Kacpra Tomasiaka, Pawła Wąska i trenera Macieja Maciusiaka w poniedziałek, 23 lutego, pojawił się w Pałacu Prezydenckim, gdzie przyjął ich Karol Nawrocki. Prezes PZN zdecydowanie zadał szyku.

Kacper Tomasiak dostanie prezent wart setki tysięcy zł! Niesamowity gest sponsora polskiej kadry, w tle Robert Lewandowski

Wystrojony Adam Małysz zajechał Audi do Karola Nawrockiego

Udało nam się uchwycić przyjazd Adama Małysza. Do Karola Nawrockiego wystroił się tak, jak przystało na spotkanie z głową państwa. Uwagę zwróciło też wypasione Audi, którym prezes PZN zajechał pod siedzibę prezydenta. Co ciekawe, Adam Małysz jako jedyny z delegacji wybrał strój formalny. Reszta ekipy (w tym Kacper Tomasiak) ubrali się w stroje sportowe. Zdjęcia ze spotkania naszej olimpijskiej ekipy z Karolem Nawrockim prezentujemy w galerii. Warto przypomnieć, że polski prezydent pojawił się na rozpoczęciu Igrzysk Olimpijskich 2026. Karol Nawrocki wziął też udział w uroczystości ślubowania naszych sporowców przed wylotem do Włoch.

Adam Małysz porównał prezydentów Karola Nawrockiego i Andrzeja Dudę. Wskazał największą różnicę

Jesteście tymi, którzy każdego dnia przez wiele lat, miesięcy poświęcacie swoje życie i emocje. To czas wypełniony łzami, potem, krwią, radością, smutkami, upadaniem i wstawaniem, by pojechać na igrzyska olimpijskie

- mówił wówczas prezydent RP.

Galeria: Adam Małysz, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek na spotkaniu z Karolem Nawrockim

46