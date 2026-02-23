Kinga Rusin o wojnie domowej karteli w Meksyku! Dopiero co biegała w skąpym bikini po meksykańskich plażach. A teraz?

Meksyk w ogniu! Brutalne bitwy karteli po śmierci barona narkotykowego

Kinga Rusin znalazła się w niebezpieczeństwie? Po zabiciu jednego z groźnych bossów kartelu Jalisco Nueva Generación - El Mencho, czyli Nemesia Osegui Cervantesa - w zachodnim Meksyku wybuchła prawdziwa fala przemocy i chaosu. Płoną samochody, sklepy i banki, a uzbrojone grupy blokują drogi i terroryzują mieszkańców oraz turystów. Zamieszki i akty agresji rozlały się głównie w stanie Jalisco i sąsiednich regionach, w tym w popularnej turystycznie Guadalajarze i Puerto Vallarta. Lokalne władze biją na alarm, a polskie MSZ ostrzega obywateli przed podróżami do tych rejonów.

W związku z pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa w niektórych rejonach Meksyku, w szczególności w stanie Jalisco i okolicach, zalecamy ścisłe stosowanie się do komunikatów lokalnych władz. Odradzamy wszelkie podróże, które nie są konieczne. Placówka RP monitoruje rozwój wydarzeń na bieżąco. W systemie Odyseusz jeszcze wczoraj zarejestrowanych było ok. 400 obywateli RP przebywających w Meksyku. Obecnie liczba ta wzrosła do 448 osób. Zachęcamy wszystkich przebywających na miejscu do rejestracji w systemie Odyseusz, co ułatwia kontakt w sytuacjach nadzwyczajnych - apeluje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Turyści i mieszkańcy zostali zaskoczeni widokiem płonących aut, zamkniętych dróg i starć między zbrojnymi grupami. Linia lotnicze już odwołały loty do niektórych miast dotkniętych kryzysem, a biura podróży monitorują sytuację. Kartel CJNG, którego lider zginął, jest jednym z najbardziej brutalnych gangów w kraju i był wcześniej uznany przez USA za organizację terrorystyczną. Po śmierci bossa gangi walczą o wpływy i kontrolę nad trasami przemytu narkotyków, co eskaluje konflikty i wprowadza chaos na ulicach.

Kinga Rusin jest bezpieczna. "Nie siałabym paniki"

Ostatnio w Meksyku przebywała Kinga Rusin, która na swoim instagramowym profilu pokazywała zdjęcia z plaż i chwaliła się cudnymi widokami. Teraz jednak gwiazda jest już w Londynie! Wyjechała z Meksyku i zaapelowała o "niesianie paniki".

Z Meksyku szczęśliwie już wyjechałam - pozdrawiam z Notting Hill! I nie siałabym paniki, na wschodzie Jukatanu sytuacja wydaje się pod kontrolą, a to tam jest najwięcej turystów z Polski - napisała w sieci.

Chaos w Meksyku po śmierci narkotykowego barona

