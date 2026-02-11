Kinga Rusin poczuła moc pantery! W kusym bikini odsłania umięśniony brzuch

Kinga Rusin czeka na wiosnę w słonecznym Meksyku

Kinga Rusin (54 l.) przez wiele lat była jedną z najpopularniejszych dziennikarek w kraju. Długo związana była z TVN, gdzie uchodziła za jedną z największych gwiazd. W 2020 roku przekazała, że kończy swoją współpracę ze stacją. Początkowo zapowiadała, że wróci z innym telewizyjnym projektem. Zamiast tego spakowała walizki i wyjechała z Polski. Od tamtej pory przebywa na nieustających wakacjach, a w podróży towarzyszy jej partner.

Kinga Rusin stwierdziła kiedyś, że chce brać udział w ciekawych projektach z różnych dziedzin oraz korzystać ze swojej niezależności finansowej. Przez prawie trzydzieści lat kariery z pewnością udało jej się uzbierać sporo oszczędności. Dodatkowo jest właścicielką bardzo dobrze prosperującej firmy kosmetycznej. Pieniędzy na podróż więc jej z pewnością nie zabraknie.

Razem z ukochanym Markiem Kujawą (51 l.) zwiedzili już niemal cały świat, a szczególnie polubili ciepłe kraje. Od pewnego czasu przebywają w słonecznym Meksyku. Relacją z podróży Kinga Rusin chętnie chwali się w sieci. W środę zamieściła zdjęcia z przepięknej plaży. Przy okazji pochwaliła się idealną sylwetką! Dziennikarka zapozowała bowiem odziana jedynie w bikini w panterkę i narzutce z takim samym wzorem.

Czuję moc pantery! Czy to kwestia stroju czy odgłosów dżungli i morza? Czy pantera może być królową plaży? Na szczęście w tym miejscu morze spotyka się z dżunglą (rezerwatem Sian Ka’an, gdzie pantery mają dom) więc moje alter ego idealnie się tu odnajduje - napisała Rusin.

Kinga Rusin o problemach ze zdrowiem. Musiała przejść rehabilitację

W dalszej części wpisu przyznała, że "na maksa korzysta ze słońca". Jednak nie samymi podróżami człowiek żyje. Na krótko przed minionymi świętami Bożego Narodzenia Kinga Rusin złamała sobie rękę. W nowym wpisie przekazała, że ma za sobą miesiąc rehabilitacji i ma nadzieję, że w przyszłym miesiącu będzie mogła znowu jeździć na nartach.

Jeżeli po powrocie wyniknie z badań, że ręka mi się zrosła, ścięgna zregenerowały i zamrożenie ustąpiło to zaryzykuję treningi. Nie chcę tracić kolejnego sezonu narciarskiego. Nie wiem jak długo będzie mi się chciało tak jak chce mi się teraz - dodała.

54-latka od zawsze była ogromną miłośniczką sportów i sporo czasu poświęca na aktywność fizyczną. To właśnie ćwiczeniom zawdzięcza piękną sylwetkę, której wiele osób może jej pozazdrościć.

