Internet się z niej śmieje, a ona bryluje na ściance z Wieniawą i zamienia hejt na pieniądze. Kim jest Makowkamusic?

Jeszcze niedawno była „tą dziewczyną z TikToka”, z której ludzie robili memy. Dziś kupuje auto prosto z salonu, pojawia się w telewizji i zaczyna bywać na premierach filmowych. Makowkamusic nie tylko przetrwała internetowe kpiny – ona zrobiła z nich paliwo do kariery. I wygląda na to, że właśnie zaczyna się kolejny etap: show-biznes.

Najpierw była „dziewczyna z tatą”. To afery zrobiły zasięg

Makowkamusic wypłynęła na TikToku dzięki nagraniom z tatą. Domowe warunki, zero profesjonalnej oprawy, spontaniczne śpiewanie trendujących hitów. Dla jednych było to urocze i rozczulające, dla innych – cringe, który ogląda się z ciekawości. Ale internet działa prosto: nieważne, czy oglądasz z sympatią czy z ironią. Ważne, że oglądasz.

Z czasem wokół Makowkamusic zaczęły narastać dramy. Internet wyciągał jej drobiazgi, a każda kolejna „aferka” nakręcała zainteresowanie. Najgłośniej było o filmie youtubera Klepsydry, który uderzył w nią mocno i bez ceregieli, zarzucając jej manipulacje i oszustwa. Do tego doszła słynna „afera kubeczkowa”, która – choć absurdalna – zrobiła jej rozpoznawalność większą niż niejeden talent show. I wtedy stało się jasne: Makowkamusic nie jest już tylko internetową ciekawostką. Ona jest postacią, o której ludzie mówią.

Hejterzy się śmieją, a ona liczy pieniądze

Tu zaczyna się moment, który najbardziej boli tych, którzy ją wyśmiewają. Bo Makowkamusic robi wyświetlenia, które przekładają się na realne pieniądze. Według publicznych szacunków sama monetyzacja z reklam może dawać jej około 35–45 tys. zł miesięcznie. I mówimy tu wyłącznie o YouTube, bez sponsorów i innych źródeł. Czyli ktoś odpala jej film „dla beki”, a ona… zarabia na tym kolejne tysiące.

Największy paradoks tej historii? Ona nie musi robić nic spektakularnego. Widzowie oglądają, jak jedzie na zakupy, sprząta, kręci vlogi z codzienności, komentuje drobiazgi. Dla części osób to „powiew normalności” w świecie, gdzie influencerzy pokazują tylko luksus, idealne domy i perfekcyjne życie. Dla innych – to idealny materiał do kpin. A dla niej? To po prostu sposób na zarabianie.

Czy Wieniawa otwiera jej drzwi do show-biznesu?

W pewnym momencie Makowkamusic przestała być postacią tylko z internetu. Zaczęła pojawiać się w telewizji, m.in. w programie „Halo tu Polsat”. A potem poleciało już szybko: eventy, premiery, czerwone dywany. I tu pojawia się element, który naprawdę zadziałał na wyobraźnię ludzi - zdjęcia na ściance z Julią Wieniawą. Dla wielu to był sygnał, że ona już nie jest tylko viralem. Ona wchodzi do gry.

Kim właściwie jest Makowkamusic?

Ewa Makówka ma 30 lat, jest adoptowaną córką państwa Jadwigi i Zygmunta, którzy regularnie pojawiają się w jej filmach. I to również wzbudza emocje, bo część widzów zarzuca jej, że pokazuje rodziców w momentach, które mogą być dla nich niekomfortowe. Do tego dochodzą kolejne komentarze: że jest niesamodzielna, że nie ogarnia podstawowych rzeczy, że jej codzienność wygląda jak serial, którego nie da się przestać oglądać.

I to jest dokładnie ten typ postaci, który internet uwielbia - kontrowersyjna, głośna, wywołująca emocje. Czy Makowkamusic będzie najgorętszym nazwiskiem 2026? Może i ludzie wciąż się z niej śmieją, ale jedno jest pewne: ona już wygrała coś, czego nie da się kupić – uwagę. A w czasach, w których uwaga zamienia się w pieniądze, kontrakty i zaproszenia na ścianki, to bywa przepustką do show-biznesu. I jeśli Makowkamusic utrzyma tempo, to w 2026 roku może być o niej jeszcze głośniej.

