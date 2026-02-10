Katarzyna Cichopek od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego show-biznesu. Choć największą popularność przyniosła jej rola Kingi Zduńskiej w serialu "M jak miłość", dziś jej aktywność zawodowa zdecydowanie wykracza poza plan filmowy. Gwiazda z powodzeniem łączy pracę aktorki, prowadzącej program "Halo tu Polsat", obrotnej przedsiębiorczyni oraz influencerki, a jej media społecznościowe śledzą setki tysięcy internautów.

Z brzydkiego kaczątka w wielką diwę Polsatu. Cichopek znowu zaskoczyła

Katarzyna Cichopek doskonale wie, jak utrzymać zainteresowanie obserwatorów. Na Instagramie chętnie pokazuje zarówno kulisy pracy, jak i prywatne momenty z życia u boku ukochanego, Macieja Kurzajewskiego. Nie stroni też od tematów związanych z urodą i pielęgnacją, co regularnie przyciąga uwagę wiernych obserwatorów. Tym razem aktorka postanowiła pójść o krok dalej i zaprezentowała się w dwóch skrajnie różnych odsłonach - można by powiedzieć, że to metamorfoza na miarę brzydkiego kaczątka!

Najpierw pokazała swoją twarz całkowicie bez makijażu - naturalną, niewystylizowaną, pozbawioną filtrów i upiększeń. Ten kadr szybko obiegł sieć i wywołał lawinę komentarzy. Chwilę później Cichopek zaprezentowała efekt "full make up", udowadniając, jak wielką rolę w show-biznesie odgrywa profesjonalna stylizacja. Różnica była zauważalna!

Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwszy raz, gdy gwiazda decyduje się na taką szczerość wobec obserwatorów. Cichopek już wcześniej publikowała zdjęcia bez makijażu. Kasia nie ukrywa, że za perfekcyjnym wizerunkiem z czerwonych dywanów stoi sztab ludzi, którzy dbają nie tylko o makijaż, ale i fryzurę czy stylizację.

