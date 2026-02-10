Joanna Liszowska zaświeciła pośladkami. I nie tylko! Okryła się jedynie zwiewną koszulą, wszystko było widać

Kto jak kto, ale Joanna Liszowska, wie, co zrobić, aby narobić w sieci zamieszania. Niedawno 47-letnia gwiazda serialu "Przyjaciółki" (który, ku rozpaczy fanów, został skasowany) zaprezentowała na swoim instagramowym profilu fotki bez makijażu, za to z mocno odsłoniętym dekoltem.

Mało ostatnio tu zaglądam do Was... Ale cóż powiedzieć... Tak rozpoczęłam 2026, więc leżę i rozmyślam, jak to zrobić, by kontynuować przez cały rok ten wspaniale obrany kierunek. Przesyłam Wam duuużo ciepła - pisała gwiazda, która spędziła początek nowego roku, wylegując się na słońcu.

Teraz Liszowska znów postanowiła podrażnić Polaków tęskniących za ciepłem i opublikowała całą sesję wykonaną na plaży. Pozowała do niej w skąpym wdzianku, które więcej odsłaniało, niż zasłaniało. Ładnie wyszło?

Liszowska kusi i nęci. Zaświeciła pośladkami

Na zdjęciach widać szczęśliwą, roześmianą Liszowską z burzą loków na głowie, lekko opaloną i korzystającą z uroków życia.

Hello! Kiedy na chwilę się wyłączysz. Zostawisz chwilowo rzeczywistość z tyłu i problemy, i problemiki masz w tyle. Ach! Moje pura vida! Wszystkim życzę takiego całego roku... Wolności wyboru gdzie być i co robić, by być szczęśliwym. U mnie tak to wygląda. A u Ciebie? - napisała gwiazda.

Wspomniana przez nią pura vida to nic innego jak pełnia życia. Liszowska na zagranicznym wyjeździe najwyraźniej poczuła chęć do niego filozoficznych rozmyślań o życiu.

Internauci komentują

Co na to fani aktorki? Komentują na potęgę i skupiają się raczej na urodzie Liszowskiej, która wielkimi krokami zbliża się do pięćdziesiątki, ale absolutnie na swój wiek nie wygląda.

"Oj Pani to potrafi zadbać, byśmy poczuli lato, nawet gdy zima szaleje za oknem. Ten uśmiech dostarcza od rana tyle energii, że dzień staje się znacznie łatwiejszy", "Piękno w całej okazałości", "Przepięknie pani Joasiu, taki luz i wolność", "Szalenie atrakcyjna dziewczyna".

WOW! Joanna Liszowska już tak nie wygląda. Zniknął blond!

