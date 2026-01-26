47-letnia aktorka znów jest na ustach wszystkich. Joanna Liszowska opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z zagranicznego wypoczynku, które natychmiast wywołało lawinę komentarzy. Gwiazda nie kryje, że znalazła swoje miejsce na ziemi i wcale nie spieszy się z powrotem do codzienności. Bidulka?

Dekolt to mało powiedziane! Liszowska niemal wszystko pokazała

Joanna Liszowska od lat należy do grona najpopularniejszych polskich aktorek. Publiczność pokochała ją za role w serialach i filmach, a także za udział w programach rozrywkowych. Po rozwodzie w 2018 roku aktorka wyraźnie postawiła na siebie, dziś skupia się na pracy, macierzyństwie i własnym komforcie psychicznym.

Media społecznościowe stały się dla niej przestrzenią swobody i kontaktu z fanami. Na Instagramie, gdzie obserwują ją setki tysięcy osób, Liszowska regularnie pokazuje tam kulisy swojego życia. Tym razem zameldowała się z urlopu, prezentując się w wersji totalnie naturalnej. Bez makijażu, rozpuszczone włosy, słońce, leżak i… bardzo głęboki dekolt.

Na krótkim nagraniu aktorka relaksuje się w promieniach słońca i nie kryje, że idealnie czuje się w takim wydaniu. W opisie dała jasno do zrozumienia, że tak właśnie chce rozpocząć nowy rok: spokojnie, bez pośpiechu i z myślą o sobie. Sugerowała też, że najchętniej przedłużyłaby ten stan na kolejne miesiące.

Hello! Tak.Wiem. Mało ostatnio tu zaglądam do Was... Ale cóż powiedzieć.. Tak rozpoczęłam 2026 więc leżę i rozmyślam jak to zrobić, by kontynuować przez cały rok ten wspaniale obrany kierunek. Przesyłam Wam duuużo ciepła - napisała w sieci gwiazda.

Internauci natychmiast ruszyli z reakcjami. Pod postem pojawiły się setki komentarzy pełnych zachwytu. Fani komplementowali nie tylko urodę aktorki, ale także jej luz, autentyczność i pewność siebie.

