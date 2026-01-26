Kandydat Doroty uderza w produkcję "Żony dla Polaka". Piotr nie gryzł się w język

Piotr, Paweł, Marcin i Dawid udali się do Toronto, gdzie mieli okazję lepiej poznać Dorotę. Produkcja programu "Żona dla Polaka. Toronto" od początku budowała atmosferę wyjątkowego wyjazdu, co potwierdzał list, który Piotr otrzymał na starcie udziału w show i którym pochwalił się w sieci.

Drogi Piotrze, z ogromną przyjemnością witamy Cię w Toronto! Mamy nadzieję, że będzie to niezapomniana przygoda, która zaowocuje wartościowymi relacjami. Życzymy Ci dużo miłości! Produkcja "Żony dla Polaka".

Ostatecznie w 4. odcinku "Żona dla Polaka. Toronto" Dorota zdecydowała się pożegnać z Piotrem. Kandydat spokojnie przyjął jej decyzję, a oboje zgodnie stwierdzili, że choć dobrze się dogadują, to raczej koleżeńska relacja niż romantyczna. Nieobecność Piotra zaskoczyła pozostałych uczestników, dlatego Dorota postanowiła upewnić się, czy jej wybór był słuszny. Zapytała nawet synów o zdanie. Ku jej zdziwieniu obaj przyznali, że Piotr przypadł im do gustu – docenili jego poczucie humoru i swobodę w posługiwaniu się językiem angielskim.

Piotr krytykuje program. Nazwał "Żonę dla Polaka" GNIOTEM

Po emisji odcinków z jego udziałem, Piotr postanowił jasno podsumować swoje doświadczenia z programem. W mediach społecznościowych opublikował wpis, w którym nie krył rozczarowania i krytycznego podejścia do produkcji.

Uff. Wreszcie koniec:) Byłem przekonany, że tylko jednym odcinkiem Was rozbawię swoim udziałem, ale przeciągnęli to do 4. (...) koniec tej głupiej przygody z powodu durnej decyzji udziału w tym gniocie. Ale wolę żałować, że coś zrobiłem, niż żałować, że nie zrobiłem i zastanawiać się jakby to było. Nigdy więcej takich wygłupów. Zdecydowanie wolałbym skorzystać z zaproszenie NFZ na kolonoskopię* niż udział w tym programie. Dziękuję za uwagę, wracam do spamowania Was zdjęciami mojej szamy:) *to chyba nawet powiedzialem i na szczęście zostało wycięte;)

- napisał Piotr na Facebooku.

Udział Piotra w "Żona dla Polaka. Toronto" nie przeszedł bez echa. Choć mężczyzna żałuje, że zdecydował się wystąpić w programie randkowym TVP, zrobił bardzo dobre wrażenie na widzach.

