Krwawa strzelanina w centrum Berlina! Pięć osób rannych

Strzelanina w Berlinie-Tiergarten. Pięć osób rannych, dwie walczą o życie

W niedzielne popołudnie, 25 stycznia w berlińskiej dzielnicy Tiergarten doszło do krwawej strzelaniny w jednym z mieszkań! Jak podał "Der Spiegel", pięć osób zostało rannych, z czego dwie - kobieta i mężczyzna - walczą o życie. Policja potwierdziła zatrzymanie kilku osób, jednak na tym etapie śledztwa nie podaje szczegółów. Do zdarzenia doszło około godziny 17. w mieszkaniu na piątym piętrze budynku przy Wichmannstraße, w bezpośrednim sąsiedztwie berlińskiego zoo. Na numer alarmowy wpłynęło kilka zgłoszeń, część od uczestników zajścia. Na miejsce skierowano znaczne siły policji i służb ratunkowych. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy przyczyną strzelaniny były wcześniejsze konflikty między uczestnikami. Policja nie ujawnia jednak, jaki charakter miały te spory ani czy miały one podłoże kryminalne. Trzech pozostałych rannych, dwóch mężczyzn i kobieta, odniosło lżejsze obrażenia.

Strzelanina w Tiergarten to nie wyjątek. W zeszłym roku w stolicy doszło do serii przestępstw z użyciem broni palnej

Jedna z poszkodowanych osób zdołała samodzielnie dotrzeć do pobliskiego szpitala Franziskus. Placówka została czasowo objęta ochroną policyjną. Pozostali ranni trafili do innych berlińskich szpitali. Teren wokół miejsca zdarzenia został na kilka godzin szczelnie odgrodzony, co sparaliżowało ruch w tej części miasta. Policja zapewnia, że obecnie nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Nie jest jednak jasne, czy wszyscy podejrzani zostali już zatrzymani, czy też trwają poszukiwania kolejnych osób mogących mieć związek ze sprawą. Strzelanina w Tiergarten to w Berlinie niestety nie wyjątek. W zeszłym roku w stolicy Niemiec doszło do całej serii przestępstw z użyciem broni palnej. W odpowiedzi na rosnącą liczbę takich zdarzeń berlińska policja powołała Specjalną Organizację Operacyjną BAO „Ferrum”, ukierunkowaną na zwalczanie brutalnych struktur przestępczych. Na razie nie wiadomo, czy niedzielne wydarzenia w Tiergarten mają związek z działalnością tych środowisk.

Sonda Czy kiedykolwiek ktoś mierzył do Ciebie z broni? Tak Nie

Niemiec, Francuz, a może Szwed? Który z nich powiedziałby to słowo? Sprawdź swoją znajomość obcych języków Pytanie 1 z 15 Hund - pies Duński Niemiecki Francuski Następne pytanie

To najpiękniejsza stacja metra w Berlinie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.