Koszmarny wypadek pod Gorzowem! Dwie osoby nie żyją. Policja bada przyczyny

Tragiczny wypadek pod Gorzowem. Nie żyją dwie osoby, kilka trafiło do szpitala

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę wieczorem na drodze wojewódzkiej nr 119 w pobliżu miejscowości Marwice, niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego. Zderzyły się tam dwie ciężarówki oraz samochód osobowy. W wyniku zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby, a trzy kolejne zostały ranne i trafiły do szpitala – przekazała asp. Agnieszka Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Ofiarami wypadku są kierowca osobowego forda oraz jedna z podróżujących z nim pasażerek. Druga pasażerka została ranna. Do szpitala przewieziono również obu kierowców ciężarówek. Policjanci na miejscu prowadzą czynności, które mają wyjaśnić dokładny przebieg i przyczyny tej tragedii.

Służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu około godziny 19. Droga w miejscu wypadku została całkowicie zamknięta dla ruchu. Kierowcy mogą korzystać z objazdu, m.in. drogą ekspresową S3 na odcinku między węzłami Gorzów Północ a Myślibórz.

