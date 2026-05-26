Donald Trump w szpitalu! Tak mówił niedawno o swoim zdrowiu

Trump przejdzie dziś badania lekarskie w szpitalu wojskowym. „Czuję się jak 50 lat temu”

Donald Trump dziś, we wtorek 26 maja przejdzie rutynowe badania lekarskie i kontrolę dentystyczną w wojskowym szpitalu Walter Reed pod Waszyngtonem. Informację przekazał Biały Dom. Trump, który w czerwcu skończy 80 lat, twierdzi, że jest w świetnej formie i nie uważa się za seniora. – Czuję się tak samo jak 50 lat temu – powiedział 4 maja w Białym Domu. – Nie jestem seniorem. Jestem znacznie młodszy niż senior – dodał, cytowany przez „USA Today”. To już trzecia wizyta Trumpa w centrum medycznym Walter Reed w ciągu ostatnich 13 miesięcy. Były prezydent był tam badany także w kwietniu i październiku 2025 roku. Według Białego Domu ostatnia wizyta miała charakter prewencyjny. Lekarz Trumpa Sean Barbabella poinformował wtedy, że polityk przeszedł rezonans magnetyczny. Amerykańskie media zwracają jednak uwagę, że prezydenci USA zwykle odbywają jedną coroczną wizytę w Walter Reed, chyba że pojawiają się nagłe problemy zdrowotne. Formalnie nie mają jednak obowiązku publikowania swojej dokumentacji medycznej. Mimo to badania prezydenta od lat są szeroko komentowane i traktowane jako element politycznej przejrzystości.

Spekulacje na temat zdrowia Trumpa wracają regularnie. On sam zapewnia, że wszystko jest dobrze

Temat zdrowia Trumpa regularnie wraca w mediach. Parę miesięcy temu dyskutowano o plamach i siniakach na prezydenckich dłoniach. Biały Dom tłumaczył to przyjmowaniem aspiryny oraz... częstym ściskaniem dłoni w ramach spotkań publicznych. Rzeczniczka Karoline Leavitt podkreślała, że wszystkie wykonane badania wskazują na bardzo dobry stan zdrowia prezydenta. „Na ostatnich zdjęciach prezydenta widać drobne siniaki na grzbiecie jego dłoni. Wiąże się to z niewielkim podrażnieniem tkanek miękkich spowodowanym częstym uściskiem dłoni i stosowaniem aspiryny, która jest częścią standardowej profilaktyki chorób układu krążenia” - wyjaśniał z kolei dla Daily Mail dr. Sean Barbabella, prezydencki lekarz.

Sonda Jak oceniasz obecnie Donalda Trumpa jako prezydeta USA? Bardzo dobrze. Dobrze. Dostatecznie. Niedostatecznie.

Trump faces his annual physical. Here’s what to know about his health https://t.co/MNrqxNeAKk— The Times and Sunday Times (@thetimes) May 26, 2026