Zabili 83-letnią seniorkę za 180 zł. Jej pokiereszowane ciało ukryli w wersalce

Przemysław Gluma
Przemysław Gluma
Martyna Urban
Martyna Urban
2026-05-26 14:00

Przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej ruszył proces Soni T. i Marka T., oskarżonych o brutalne zabójstwo 83-letniej mieszkanki Cieszyna. Kobieta została zaatakowana podczas rabunku, a następnie zamknięta w tapczanie, gdzie – według śledczych – konała i wzywała pomocy. Łupem sprawców padło zaledwie 180 złotych.

Ruszył proces oskarżonych o zabójstwo seniorki

Rozprawa rozpoczęła się we wtorek, 26 maja, o godzinie 9.30 w Bielsku-Białej. Na ławie oskarżonych zasiedli Sonia T. i Marek T., którzy w 2025 roku wzięli ślub. Oboje są oskarżeni o zabójstwo 83-letniej Marii podczas napadu rabunkowego w Cieszynie.

Według ustaleń śledczych para weszła do mieszkania seniorki podstępem. Sonia T. podała się za pracownicę pomocy społecznej.

– Powiedziałam, że przysłali mnie, bo jest osobą starszą i mam jej pomagać jako opiekun osób starszych – zeznawała przed sądem.

Kiedy kobieta zaczęła podejrzewać, że coś jest nie tak, zza drzwi miał wyjść Marek T. Chwilę później doszło do dramatycznej szarpaniny.

Polecany artykuł:

Ciało emerytki w tapczanie. Zatrzymali małżeństwo Sonię i Marka T. "Nie ma zbro…

„Kobieta krzyczała z tapczanu: ratunku, pomocy”

Podczas rozprawy Sonia T. szczegółowo opisywała przebieg wydarzeń. Przyznała, że razem z mężem przytrzymywali seniorkę, aby przestała krzyczeć.

– Przytrzymałam ją masą własnego ciała, klęcząc na niej. Marek trzymał jej usta ręką, żeby nie krzyczała – mówiła.

Po obezwładnieniu para miała włożyć kobietę do wersalki i zamknąć ją w środku. Następnie sprawcy zaczęli przeszukiwać mieszkanie.

– Znalazłam tylko 180 zł – zeznała oskarżona.

Według jej relacji z wnętrza tapczanu cały czas było słychać krzyki seniorki.

– Kobieta w wersalce krzyczała: ratunku, pomocy– mówiła przed sądem.

Oskarżeni mieli dodatkowo obciążyć tapczan krzesłami i taboretem, obawiając się, że 83-latka zdoła się wydostać.

Polecany artykuł:

Zawalenie schodów na Wzgórze Zamkowe w Cieszynie. 13 osób spadło. To grupa emer…

Szokujące słowa oskarżonych

W trakcie śledztwa Sonia T. składała jeszcze bardziej drastyczne wyjaśnienia. Przyznała między innymi, że po usłyszeniu krzyków z tapczanu uderzyła pięścią w wersalkę, by uciszyć kobietę.

Mówiła również, że po wyjściu z mieszkania zastanawiała się razem z mężem, czy seniorka przeżyła.

– Gdyby żyła, chciałam ją unieszkodliwić, tzn. dobić – zeznała wcześniej.

Przed sądem kobieta zapewniała jednak, że nie planowali zabójstwa.

– Tak naprawdę nie chciałam zabić tej kobiety. Chodziło o kradzież, a wszystko wymknęło się spod kontroli – tłumaczyła.

Marek T. nie przyznał się do zabójstwa, choć wcześniej podczas śledztwa składał inne wyjaśnienia. Twierdził, że chciał jedynie doprowadzić kobietę do utraty przytomności.

– Dusiłem ją, ale chciałem tylko zblokować tętnicę, żeby nie krzyczała – mówił.

Mężczyzna przekonywał również, że nie planował nikogo zabić, a motywem działania była desperacja i skrajna bieda.

Zabójstwo dla 180 zł

Po opuszczeniu mieszkania oskarżeni mieli udać się na stację benzynową, gdzie – jak zeznała Sonia T. – zapłacili skradzionymi pieniędzmi za papierosy i zapalniczkę.

Para próbowała później ukrywać się w okolicach Górek Wielkich. Kilka dni później została zatrzymana przez policję.

Śledczy podkreślają, że mimo prób zatarcia śladów udało się szybko ustalić sprawców dzięki dowodom zabezpieczonym w mieszkaniu ofiary. 

Polecany artykuł:

Dramatyczna akcja w Cieszynie. Młody mężczyzna leżał na torach. Życie uratował …

Rodzina ofiary: „Ciocia na to nie zasłużyła”

Przed rozpoczęciem rozprawy głos zabrała także rodzina zamordowanej seniorki. Bliscy 83-letniej Marii nie kryli emocji i podkreślali, że kobieta przez całe życie pomagała innym ludziom.

– Ciocia była bardzo dobrą kobietą. Pomagała innym ludziom i zwierzętom. Chyba dlatego, że wychowywała się w domu, gdzie było jedenaścioro dzieci. Była niespełnioną matką, dwóch jej narzeczonych zginęło tragicznie. Nigdy nie miała dzieci, nie założyła rodziny i chyba pomagając innym sobie to kompensowała. Bała się też samotności. Dochodzimy ciągle do siebie po tym morderstwie. Ciocia na to nie zasłużyła – mówiła bratanica zamordowanej, Bogusława.

O dramatycznych okolicznościach odnalezienia ciała opowiadał również brat seniorki, 73-letni Jerzy B.

– Zadzwoniła do mnie koleżanka Marii, że nie może się z nią skontaktować. Pojechałem na miejsce. Zobaczyłem, że w mieszkaniu jej nie ma, a samo mieszkanie było splądrowane. Widziałem też kule, przy pomocy których się przemieszczała. Najpierw pomyślałem, że coś się stało i poszedłem do szpitala na oddział ratunkowy. Nie było jej tam, więc od razu poszedłem na policję – relacjonował.

Jak wspominał, to właśnie podczas wejścia do mieszkania z policjantami doszło do makabrycznego odkrycia.

– Policjant zwrócił uwagę na fotele. Ona miała takie duże, ciężkie fotele i one były postawione na wersalce. Kiedy ją otworzyliśmy, zobaczyłem siostrę – mówił poruszony mężczyzna.

Rodzina podkreśla, że najbardziej przeraża ich świadomość, iż kobieta została zamknięta w tapczanie jeszcze żywa.

– Ona im pomagała. Chcieli pieniędzy. Z tego co wiem zabrali 180 zł. Zapewne liczyli na większy łup, bo myśleli, że pierwszego dnia miesiąca dostanie emeryturę. A Maria dostawała pieniądze dopiero szóstego dnia miesiąca. Najbardziej nas przeraża, że oni jeszcze żywą wrzucili ją do tej wersalki i zostawili tam. Umierała w męczarniach – dodał brat ofiary. 

Polecany artykuł:

Syn myślał, że matka poszła na zakupy. Jej ciało znaleziono z obrażeniami głowy…

Makabryczne kulisy zbrodni

Przypomnijmy, że do makabrycznego odkrycia doszło po tym, gdy znajoma 83-letniej Marii zaniepokoiła się brakiem kontaktu z kobietą. Razem z bratem seniorki weszła do mieszkania, gdzie zauważono ślady splądrowania.

Policjanci odnaleźli ciało kobiety wewnątrz tapczanu. Sekcja zwłok wykazała, że seniorka padła ofiarą brutalnego przestępstwa.

Soni T. i Markowi T. grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Kolejna rozprawa w sprawie odbędzie się w czerwcu,

Zabili 83-letnią seniorkę za 180 zł. Jej pokiereszowane ciało ukryli w wersalce
Galeria zdjęć 20
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CIESZYN
ŚMIERĆ
ZABÓJSTWO