Radna, która „załatwiała” posadę mężowi, nominowana do prestiżowej nagrody! Internauci nie wierzą własnym oczom

Afera z wiadomością radnej Stolarczyk

Sprawa, która w połowie maja wywołała burzę w sieci, dotyczyła wiadomości, jaką radna skierowała do marszałka Mazowsza Adama Struzika. W korespondencji prosiła o rozważenie kandydatury swojego męża do rady nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Wiadomość miała mieć charakter prywatny, jednak przez omyłkę została opublikowana na profilu radnej w mediach społecznościowych. Zanim została usunięta, zdążyła wywołać falę komentarzy.

W treści ujawnionej wiadomości radna odwoływała się do „wieloletniej współpracy i relacji w życiu samorządowym”, podkreślając ich „ludzki wymiar i wzajemne zaufanie”. Właśnie ten fragment szczególnie zwrócił uwagę internautów, którzy zaczęli pytać, czy tego typu rekomendacje mają jakikolwiek wpływ na obsadzanie stanowisk w strukturach nadzorczych.

Sama Stolarczyk potwierdziła autentyczność wiadomości, tłumacząc później, że doszło do „omyłkowego udostępnienia prywatnej korespondencji” i zapowiadając sprawdzenie bezpieczeństwa swoich kont.

Nominacja do Nagrody im. Marii Kelles-Krauz

Teraz nazwisko Agnieszki Stolarczyk ponownie znalazło się na liście, ale tym razem nominowanych do Nagrody im. Marii Kelles-Krauz. Wyróżnienie to zostało ustanowione przez prezydenta Radomia i przyznawane jest za działalność społeczną, wspieranie idei samorządności oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Kandydatury zgłaszają m.in. organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe, placówki edukacyjne i kulturalne, a także osoby prywatne.

Na liście tegorocznych nominowanych, oprócz Stolarczyk, znaleźli się m.in. lokalni działacze społeczni, nauczyciele i aktywiści związani z Radomiem i regionem. Laureat nagrody otrzyma 20 tysięcy złotych, a uroczyste wręczenie wyróżnienia zaplanowano na środę (27 maja) podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

Sama nagroda nosi imię Marii Kelles-Krauz, radomskiej działaczki społecznej i niepodległościowej, a jej celem jest promowanie osób aktywnie zaangażowanych w życie lokalnych wspólnot.

(Skontaktowaliśmy się z radną, do czasu publikacji materiału, nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytanie)

