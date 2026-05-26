Katastrofa kolejowa pod Rogoźnem. Policja zakończyła działania, pociągi nadal nie kursują!

Anna Kisiel
Źródło PAP
2026-05-26 10:30

Policja zakończyła działania na miejscu katastrofy kolejowej w Garbatce koło Rogoźna w Wielkopolsce. W poniedziałkowym (25 maja) zderzeniu pociągu z ciężarówką zginął kierowca pojazdu ciężarowego, a kilkanaście osób zostało rannych. Teraz sprawą zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałkowe popołudnie (25 maja) na przejeździe kolejowym w miejscowości Garbatka w powiecie obornickim. Po zderzeniu z ciężarówką pociąg wykoleił się, a linia kolejowa łącząca Poznań i Piłę została całkowicie zablokowana.

We wtorek rano (26 maja) rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował, że funkcjonariusze zakończyli wszystkie działania na miejscu zdarzenia.

Wszystkie działania i czynności procesowe w miejscowości Garbatka koło Rogoźna, gdzie doszło do katastrofy kolejowej, już zakończyliśmy. Zakończyliśmy przede wszystkim szczegółowe oględziny pociągu oraz ciężarówki biorącej udział w tym wypadku – powiedział.

Jak dodał, teren został przekazany Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

Mamy też informację, że służby techniczne PKP przygotowują plan postawienia tego wykolejonego pociągu na torach oraz oceniać będą infrastrukturę w tym miejscu tak, żeby mieć pewność, że przywrócony ruch pociągów na tej linii kolejowej będzie odbywał się w sposób bezpieczny – podkreślił Borowiak.

Według informacji przekazanych przez Koleje Wielkopolskie, w chwili wypadku pociągiem podróżowało 16 pasażerów.

Jedna osoba z urazem głowy została profilaktycznie przewieziona do szpitala w Szamotułach. Pozostali podróżni otrzymali niezbędną pomoc i wsparcie. W składzie znajdowali się również maszynista oraz kierownik pociągu. Maszynista pozostaje pod opieką i składa wyjaśnienia odpowiednim służbom – podała spółka w komunikacie.

PKP PLK poinformowały, że do tragedii doszło na przejeździe zabezpieczonym znakiem STOP i krzyżem św. Andrzeja. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Pociągi dalekobieżne kierowane są objazdami, a na trasach lokalnych uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.

