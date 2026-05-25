Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym. Pociąg uderzył w ciężarówkę

Wypadek na przejeździe w Garbatce. Służby otrzymały wezwanie po godzinie 15:00

O wpłynięciu informacji o tym tragicznym zdarzeniu krótko po godzinie 15:00 poinformował asp. Martin Halasz z wielkopolskiej straży pożarnej.

– Po godzinie 15:00 strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu kolejowym w miejscowości Garbatka, w powiecie obornickim. Doszło tam do zderzenia pociągu relacji Rogoźno–Poznań z samochodem ciężarowym na przejeździe kolejowym – relacjonuje Halasz.

Na miejsce wypadku błyskawicznie skierowano ratowników medycznych oraz funkcjonariuszy policji, a także lokalne zastępy strażaków.

Pożar po zderzeniu pociągu z ciężarówką

Zaraz po zderzeniu obu pojazdów pojawiło się dodatkowe i zarazem ogromne zagrożenie. Mł. insp. Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji przekazał, że bezpośrednio po wypadku wybuchł groźny pożar.

– W wyniku zderzenia doszło również do pożaru ciężarówki oraz trawy będącej w okolicy tego przejazdu kolejowego - przekazał policjant.

W wypadku zginął kierowca ciężarówki. Mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował, że 17 osób podróżujących pociągiem doznało niegroźnych obrażeń.

Ze względu na fakt błyskawicznego rozprzestrzeniania się płomieni dowodzący akcją musieli ściągnąć na miejsce kolejne jednostki ratownicze.

Ranni i ofiara śmiertelna. Helikoptery w akcji

Przedstawiciel strażaków nie ukrywa, że zdarzenie to pociągnęło za sobą niezwykle tragiczne konsekwencje.

– W wyniku zdarzenia ciężarówka stanęła w ogniu, a pożar objął również pobliską trawę - dodaje asp. Martin Halasz. - Pociągiem podróżowało kilkanaście osób. Niestety, w wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych.

Teren zabezpiecza i przeszukuje w sumie 11 zastępów Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, a z powietrza ratowników wspierają załogi śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ich główne wysiłki koncentrują się na tłumieniu ognia oraz opatrywaniu poszkodowanych.

Uszkodzone torowisko w Garbatce. Pasażerowie pociągów muszą liczyć się z utrudnieniami

Ogromna energia podczas zderzenia pojazdów sprawiła, że przednia część składu pasażerskiego całkowicie wypadła z szyn. Wszystkie procedury techniczne i ratownicze prowadzone w tej lokalizacji należą do wyjątkowo trudnych.

Linia między Poznaniem a Piłą jest zablokowana. Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą.

Biorąc pod uwagę poważne zniszczenia infrastruktury kolejowej i konieczność nieprzerwanego działania służb, osoby podróżujące tą trasą muszą przygotować się na utrudnienia, które z dużym prawdopodobieństwem utrzymają się aż do następnego dnia.

